Nhìn lại vụ nổ nghi do khí gas trên đường Bùi Văn Ba khiến 14 người thương vong

Hiện trường vụ nổ được ghi nhận từ trên cao, hình ảnh chụp sáng 14-11 - Ảnh: HỮU DUY

Khoảng 11h ngày 13-11, một tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều căn nhà lân cận bị hư hỏng, mái tôn, tường gạch và nhiều xe máy bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Nhiều người bị thương được đưa ra ngoài, trong đó có những trường hợp phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Người dân sống quanh khu vực tập trung theo dõi, ngóng tin người thân sau tiếng nổ kinh hoàng.

Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai thận trọng, từng mảng bê tông, gạch đá được di dời để mở lối tiếp cận những vị trí nghi có người mắc kẹt.

Đến 14h30, mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực khiến công tác cứu nạn, cứu hộ thêm khó khăn. Lực lượng chức năng phải điều chỉnh phương án, tạo khoảng trống để đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TP.HCM đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả. Theo thông tin cập nhật của địa phương, vụ việc khiến hai người tử vong tại hiện trường, nhiều người khác bị thương.



Đến sáng 14-11, khu vực xảy ra vụ việc vẫn được lực lượng chức năng kiểm soát. Các phương tiện ban đầu vẫn được lưu thông qua đường Bùi Văn Ba dưới sự điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên đến khoảng 9h45, giao thông qua khu vực bắt đầu bị chặn để phục vụ việc tiếp tục đào bới, thu dọn đống đổ nát và xử lý hiện trường. Sau hơn một ngày xảy ra vụ nổ, công tác tìm kiếm, xử lý hậu quả vẫn tiếp tục.

Hình ảnh sau vụ nổ nghi do khí gas và hình ảnh cập nhật mới nhất:

Vụ nổ khiến nhiều căn nhà đổ sập, nhiều người mắc kẹt bên trong - Ảnh: PC07

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai phương án tìm người - Ảnh: HỮU DUY

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, những nạn nhân được tìm thấy, chuyển đến bệnh viện - Ảnh: PC07

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao đổi với lực lượng tổ chức tìm kiếm, khắc phục hậu quả tại hiện trường - Ảnh: HỮU DUY

Lãnh đạo UBND TP.HCM thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: HỮU DUY

Sau hơn một ngày xảy ra vụ nổ nghi do khí gas, công tác tìm kiếm, xử lý hậu quả vẫn tiếp tục, hiện trường vụ nổ vẫn được lực lượng chức năng túc trực bảo đảm - Ảnh: HỮU DUY