Nạn nhân vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận: ‘Dùng tay moi đất, tạo lỗ nhỏ để thở’

Bà H.T.S. (56 tuổi) tỉnh dậy nhưng vẫn còn mê man, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng sau vụ nổ khí gas - Ảnh: NGỌC LÂN

Nạn nhân N.V.K. kể lại trước lúc vụ việc xảy ra, bên trong nhà (81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM) có khoảng 4-5 người. K. đang đứng trong nhà thì bất ngờ ngất đi, lúc tỉnh lại bị đất đá đè lên người. Những người khác cũng bị mắc kẹt.

Cố gắng vùng vẫy để thoát trong đống đổ nát

Trong tình thế bị vùi lấp, K. cố đạp những vật cản ra nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng rơi vào tư thế khó khăn. K. cố moi đất, tạo một lỗ nhỏ để có thể thở.

Trong lúc cố gắng kêu cứu, K. thấy có người đưa tay vào, nhưng sau đó K. tiếp tục ngất đi. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi mọi người đưa mình ra ngoài, K. mới nhận biết được tình hình.

Chị T.T.L. (44 tuổi), mẹ của K., cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang đi làm gần đó. Biết con trai vẫn ở nhà, chị lập tức chạy về tìm con. "Lúc đó tôi vào coi thử thấy con ở trong nhà nên cùng hai - ba người nữa lôi và đỡ nó ra, sau đó nhờ cô chú chở đi bệnh viện", chị L. kể.

Gia đình ban đầu đưa K. đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Sau khi được chụp CT, K. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục kiểm tra, điều trị.

Không chỉ lo cho sức khỏe của con, chị L. còn đau đáu chuyện chỗ ở và chi phí sau vụ việc. Căn nhà trọ gia đình sinh sống bị sập, nhiều tài sản không còn. Gia đình chị quê ở Quảng Ngãi, vào TP.HCM thuê trọ với giá 3 triệu đồng mỗi tháng.

"Tôi chỉ nghĩ được cách ở nhờ một hai hôm rồi tìm đường đi làm. Giờ được hỗ trợ được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu", chị L. chia sẻ.

Nạn nhân N.V.K. (17 tuổi, ngụ tại số nhà 81, đường Bùi Văn Ba) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 để kiểm tra - Ảnh: NGỌC LÂN

Đứng bán trái cây bên đường bị vụ nổ làm ngất xỉu

Cũng may mắn thoát khỏi căn nhà đổ sập, anh P.N.B. (52 tuổi, ở căn nhà số 79A) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh đang ở trên lầu một. Anh có nghe tiếng nổ, sau đó mở mắt ra thì thấy toàn bộ căn nhà đã đổ sập. Trần thạch cao rơi xuống khiến bụi phủ kín xung quanh.

Trong tình huống bất ngờ, anh cố gắng ngồi dậy, gọi vợ và con xem mọi người có còn ở đó hay không. May mắn, anh vẫn nghe được tiếng người thân đáp lại. Sau đó, hai vợ chồng tự đứng dậy, tìm một khe hở nhỏ giữa đống đổ nát để chui ra ngoài.

Anh B. cho biết vợ chồng anh đều bị trầy xước phần mềm bên ngoài. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cả hai được chụp phim kiểm tra tổng quát, hiện tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Nhắc lại khoảnh khắc thoát ra khỏi căn nhà đổ sập, anh B. vẫn chưa hết xúc động. Việc hai vợ chồng có thể tự thoát ra ngoài và không bị thương tích nghiêm trọng là điều quá may mắn.

Một nạn nhân khác là bà H.T.S. (56 tuổi), người bán trái cây dạo. Bà cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang đi bán hàng trên đường Huỳnh Tấn Phát, sau đó ghé vào khu vực xảy ra vụ nổ để nghỉ chân dưới bóng mát.

Bà S. không nghe thấy tiếng nổ, cũng không biết chính xác vụ việc xảy ra ở đâu. Khi đang đứng nghỉ, bà bất ngờ bất tỉnh và được người dân đưa đến bệnh viện.

"Tôi cũng không biết nổ hồi nào. Tôi đang bán trái cây, đi dạo rồi ghé vô đó, thấy bóng mát nên đứng nghỉ. Khi vụ nổ xảy ra, tôi bất tỉnh nhân sự, người ta đưa vô bệnh viện", bà S. kể lại.

Chỉ đến khi được đưa đến cơ sở y tế và nghe mọi người thông báo bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bình gas, bà mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Chị L. rưng rưng khi kể về hoàn cảnh gia đình - Ảnh: NGỌC LÂN

Hai căn nhà sập hoàn toàn, một số căn tốc mái, vỡ kính Tối 13-11, UBND phường Tân Thuận thông tin báo chí, cập nhật đến 18h về vụ việc tại cửa hàng kinh doanh gas. Theo đó khoảng 11h ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974, chỗ ở 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM) làm chủ, xảy ra vụ nổ (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A, nhà số 83 sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần; một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe mô tô bị hư hỏng. Theo UBND phường Tân Thuận, tính đến 18h cùng ngày, có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường và 10 người khác bị thương đã được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị. Còn theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM gửi UBND TP.HCM trước đó, các bệnh viện ghi nhận có đến 14 người gặp nạn trong vụ sập nhà ở phường Tân Thuận, trong đó có hai người tử vong; một người bị bỏng 90% cơ thể, hiện trong tình trạng rất nặng.

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