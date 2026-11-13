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Sở Y tế TP.HCM báo cáo tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận

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THU HIẾN
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THU HIẾN
THU HIẾN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 14 người gặp nạn trong vụ sập nhà ở phường Tân Thuận, trong đó có hai người tử vong; một người bị bỏng 90% cơ thể, hiện trong tình trạng rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM báo cáo tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (quận 4 cũ) thăm hỏi các nạn nhân - Ảnh: HỮU DUY

Đến 18h ngày 13-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo hỏa tốc gửi UBND TP.HCM liên quan vụ nghi nổ bình gas, sập nhà ở đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận ngày 13-11 khiến 14 người gặp nạn.

14 nạn nhân được chuyển cấp cứu đến 4 bệnh viện

Theo Sở Y tế TP.HCM, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin về vụ sập nhà lúc 10h59 ngày 13-11. Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 9 người bị nạn đến các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo số liệu cập nhật đến 17h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 nạn nhân. Các trường hợp bị chấn thương vùng đầu, tay, chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tiếp nhận một nạn nhân bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải, có vết thương ở cẳng chân phải. Trường hợp này chưa có báo cáo cập nhật diễn biến điều trị.

Bệnh viện Nhân dân 115 đang điều trị 2 nạn nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Trong đó, một trường hợp bị đa chấn thương, một trường hợp bị tổn thương nội sọ. Báo cáo chưa cập nhật tình trạng hiện tại của hai nạn nhân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 nạn nhân. Một trường hợp là anh N.M.Đ. (sinh năm 1990), bị bỏng 90% diện tích cơ thể độ II-III, trong đó có 38% bỏng độ III, kèm bỏng hô hấp và suy hô hấp.

Trường hợp còn lại là anh D.V.T (sinh năm 1993), bị suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Nạn nhân đang được chụp phim, hội chẩn và dự kiến chuyển đến khoa chấn thương sọ não.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 trường hợp. Trong đó, 3 người bị thương đã được xử trí và xuất viện.

Người còn lại là nam giới, khoảng 50 tuổi, chưa xác định được danh tính, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Nạn nhân thứ hai tử vong là ông V.T.N. (sinh năm 1971). Theo báo cáo của Trung tâm Cấp cứu 115, người này được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, các bệnh viện liên quan và cơ sở khám chữa bệnh phối hợp lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu. Đồng thời huy động nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế để tiếp nhận, điều trị người bị nạn.

Các bệnh viện được yêu cầu tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình điều trị và báo cáo về Sở Y tế.

Nạn nhân trẻ nhất mới 15 tuổi

Theo báo cáo, trong số 14 nạn nhân có 7 nam, 7 nữ. Trong đó người nhỏ nhất là 15 tuổi, lớn nhất là 56 tuổi. Cụ thể như sau:

1. P.N.B., sinh năm 1984, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội. Bệnh nhân bị chấn thương đầu, vết thương cẳng tay phải. CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi.

2. N.T.H., sinh năm 1989, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội. Bệnh nhân bị vết thương vùng đầu, cẳng tay trái. CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi.

3. P.T.Đ.L., sinh năm 1987, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội. Bệnh nhân bị chấn thương đầu, gối và cẳng chân hai bên. CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi.

4. C.H.P., sinh năm 1984, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội. Bệnh nhân bị chấn thương đầu, đa chấn thương. CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Sinh hiệu ổn định, tiếp tục theo dõi.

5. N.T.H.N., sinh năm 1985, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Bệnh nhân bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải và có vết thương ở cẳng chân phải. Chưa có báo cáo cập nhật diễn biến điều trị.

6. N.V.K., sinh năm 2009, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Bệnh nhân bị đa chấn thương. Chưa có báo cáo cập nhật tình trạng hiện tại.

7. H.T.S., sinh năm 1970, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Bệnh nhân bị tổn thương nội sọ. Chưa có báo cáo cập nhật tình trạng hiện tại.

8. N.M.Đ., sinh năm 1990, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể độ II-III, trong đó có 38% bỏng độ III; bỏng hô hấp, suy hô hấp. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy và nội soi khí quản. Hiện bệnh nhân điều trị tại khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình, tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

9. D.V.T., sinh năm 1993, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân bị suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Bệnh nhân đang được chụp phim, hội chẩn; dự kiến chuyển đến khoa chấn thương sọ não.

10. C.N.Q., sinh năm 2011, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Bệnh nhân bị rách da bàn tay phải, đã được xử trí và xuất viện.

11. T.T.H., sinh năm 1981, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Bệnh nhân bị sây sát vùng mặt, tay chân, sưng nề vùng trán; đã được xử trí và xuất viện.

12. T.V.P., sinh năm 1987, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Bệnh nhân bị sây sát bàn chân, đã được xử trí và xuất viện.

13. Nam giới chưa xác định danh tính, khoảng 50 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện đã tích cực hồi sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi; tử vong lúc 15h30.

14. V.T.N., sinh năm 1971, được Trung tâm Cấp cứu 115 báo cáo tử vong ngoại viện. Nạn nhân được tìm thấy đã tử vong, sau đó bàn giao cho công an chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Sở Y tế TP.HCM báo cáo tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận - Ảnh 3.Nổ bình gas, 4 người bị thương

Nổ bình gas tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng làm 4 người bị thương, đường tỉnh 354 tắc hàng km.

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THU HIẾN - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: nổ bình gas sập nhà khí gas cos

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