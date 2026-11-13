Vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập: 13 người nhập viện, tiếp tục tìm kiếm người bị vùi lấp

Hiện trường vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập - Ảnh: HỮU DUY

Ngày 13-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo từ các bệnh viện đến 15h chiều cùng ngày, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 13 nạn nhân, trong đó có 1 ca ngưng tim.

Tiếp tục tìm kiếm người bị vùi lấp

UBND phường Tân Thuận cho biết khoảng 11h ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế H. (sinh năm 1974) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân).

Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.

Tính đến 13h ngày 13-11, 4 người bị vùi dưới đống đổ nát (là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, hiện cứu hộ đang tiếp cận), một số người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07, PC09 Công an TP.HCM tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân và đã báo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Hiện nay tình hình sức khỏe của 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đang được cập nhật.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương có phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 4 người khác.

UBND phường Tân Thuận sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan báo chí và Nhân dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Một bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện 115 -Ảnh do bệnh viện cung cấp

13 nạn nhân nhập viện

Theo báo cáo từ Trung tâm cấp cứu 115 thì có tổng cộng 13 nạn nhân. Cụ thể, Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng 3 ca, Bệnh Viện Đa Khoa Khánh Hội 4 ca; Bệnh viện Chợ Rẫy 1 ca; Bệnh viện Nguyễn Thị Thập: 5 (có 4 nạn nhân được người dân đưa vào tự túc).

Chiều 13-11, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang điều trị cho một trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn nổ bình gas.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị S. (56 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường, bà S. bất ngờ bị vật lạ văng trúng vùng đầu từ một vụ nổ bình gas. Nạn nhân được người dân đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế Nguyễn Thị Thập, sau đó chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 vào lúc 12h30.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và có tổn thương vi xuất huyết vùng trán nền hai bên (gợi ý tổn thương sợi trục). Kết quả chụp CT ngực chưa ghi nhận bất thường ở phổi hay xương sườn.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu đã tiến hành khâu vết thương vùng đầu, đồng thời tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa ngoại thần kinh và ngoại lồng ngực - mạch máu để theo dõi sát sao và có phác đồ điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ 2 được bệnh viện Nhân dân 115 cứu chữa là em N.V.K (17 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khi đang làm việc tại tầng 2, em Khôi bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó bị nhiều vật nặng đổ sập đè lên người dẫn đến mất ý thức. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng trước khi chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 vào lúc 14 giờ 21 phút cùng ngày.

Bà Trần Thị Loan (44 tuổi) là mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn K. (17 tuổi, ngụ tại số nhà 81, đường Bùi Văn Ba) - Ảnh: NGỌC LÂN

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, ghi nhận nhiều vết xây xát ở vùng mặt và tay chân.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, siêu âm tim và ổ bụng, các bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương nội tạng hay xương khớp nghiêm trọng, chỉ có tình trạng tăng nhẹ men cơ và men gan. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương phần mềm do vật nặng đè ép.

Sau khi được xử trí chăm sóc vết thương và bù dịch tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển lên Khoa Chấn thương Chỉnh hình để tiếp tục theo dõi và điều trị

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ nạn nhân - Ảnh: NGỌC LÂN

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập cho hay sau khi nhận điều động của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, bệnh viện cử xe cấp cứu cùng một bác sĩ và một điều dưỡng đến hiện trường phối hợp sơ cứu người bị thương.

Bệnh viện hỗ trợ chuyển hai trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một ca đa chấn thương và một ca chấn thương vùng chân.

Bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp. Bà Huỳnh Thị S. (sinh năm 1970), nghi tổn thương nội sọ, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh nhân Châu Như Q. (sinh năm 2011) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương rồi cho về.

Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: BV Nguyễn Thị Thập

Bệnh nhân Thiều Thị H. (sinh năm 1981) bị sây sát vùng mặt, tay chân và sưng nề vùng trán; sau khi được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang, bệnh nhân được cho về.

Bệnh nhân Trần Vũ P. (sinh năm 1987) bị sây sát bàn chân, được xử lý vết thương rồi cho về.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân đã ngưng tim, bệnh viện đang hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Đội cấp cứu của bệnh viện vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ người bị thương đến khi kết thúc công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân H.T.S. (1970) với chẩn đoán chấn thương đầu - chấn thương ngực do tai nạn.

Hiện bệnh tỉnh, gọi biết, thực hiện y lệnh. Bệnh nhân vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Trung tâm Cấp cứu 115 cho hay chiều cùng ngày, đã có thêm 2 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ghi nhận lúc 14h30, mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực xảy ra vụ việc, khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp thêm khó khăn. Lực lượng chức năng phải điều chỉnh phương án tiếp cận hiện trường.

Một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhân viên y tế được điều động rời khỏi khu vực để tạo khoảng trống, phục vụ việc đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm người nghi mắc kẹt và xử lý đống đổ nát.

Chính quyền đang tập trung xử lý vụ việc Trao đổi với Tuổi Trẻ, chiều 13-11, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Phạm Hồng Lộc cho biết chính quyền đang phối hợp với các lực lượng tập trung xử lý vụ việc. Như Tuổi Trẻ đã thông tin trước đó, trưa 13-11, lực lượng chức năng phường Tân Thuận (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập. Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra vào giữa trưa tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức ép từ vụ nổ nghi do khí gas khiến nhiều mảng tường, mái tôn cùng đồ đạc bên trong hai căn nhà đổ sập, ngổn ngang. Gạch đá, xà bần từ hai căn nhà tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Đáng chú ý, nhiều xe máy để gần khu vực bị các mảng tường, vật liệu xây dựng đổ xuống vùi lấp. Tại hiện trường, hàng dài người dân tập trung dọc hai bên đường theo dõi vụ việc. Lực lượng dân quân cũng được huy động để hỗ trợ điều tiết, giữ trật tự và ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Tuyến đường từ hướng Huỳnh Tấn Phát vào hiện trường đã được phong tỏa, không cho phương tiện lưu thông vào khu vực. Theo ghi nhận bước đầu, vụ nổ khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 2 căn nhà bên cạnh bị sập tường, ảnh hưởng nặng. Đến khoảng 12h50, một người đàn ông trong cửa hàng sửa đồng hồ bị thương được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi căn nhà sập. Sự cố xảy ra vào thời điểm giữa trưa, khi lượng phương tiện lưu thông trên đường Bùi Văn Ba khá đông, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân vụ việc, đặc biệt nghi vấn nổ khí gas, đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

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