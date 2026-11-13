Vụ nổ 2 căn nhà bị sập ở phường Tân Thuận, 1 người ngưng tim: Cảnh sát PCCC khuyến cáo không sang chiết gas trái phép

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa người bị thương ra ngoài - Ảnh: PC07

Trưa 13-11, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas gây sập nhà xảy ra tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, lúc 11h5 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ sập nhà tại địa chỉ 81-83-85 đường Bùi Văn Ba.

Ngay sau đó, nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường, gồm Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông cùng các đội chữa cháy khu vực 1, 4 và Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 cũng bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, gạch đá và vật liệu xây dựng đổ tràn ra đường Bùi Văn Ba, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM, trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng khẩn trương phong tỏa khu vực, di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ các kết cấu đổ nát để mở đường tiếp cận những người mắc kẹt.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Với nỗ lực khẩn trương của các lực lượng, đến hơn 13h cùng ngày, 6 người mắc kẹt đã được tìm thấy, đưa ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác tiếp tục được triển khai.

Sau sự cố, Phòng PC07 khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong sử dụng khí gas để phòng ngừa cháy, nổ.

Theo đó, người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, bảo đảm khối lượng và chất lượng theo công bố.

Bếp gas và các phụ kiện phải là sản phẩm chính hãng, có thiết bị an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt. Bình gas cần được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, không đặt trong phòng kín, tầng hầm hoặc nơi có nguy cơ tích tụ khí gas khi xảy ra rò rỉ.

Các thiết bị điện phải được bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5m. Người dân tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép. Đặc biệt, khi phát hiện có mùi gas hoặc nghi rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng báo động để mọi người di chuyển đến nơi an toàn, khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn.

Người dân tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, không sử dụng điện thoại di động, bật lửa hoặc các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ gas. Đồng thời, mở cửa để thông thoáng không khí, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và gọi số 114 để được lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ.



Cảnh sát đào bới tìm kiếm người nghi mắc kẹt - Ảnh: PC07

Cảnh sát nỗ lực tìm kiếm trong căn nhà sập - Ảnh: PC07