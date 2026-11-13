Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận

Vụ nổ khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn và khoảng 3 căn nhà bị sập tường, mái tôn... - Ảnh: PC07

Ghi nhân lúc 14h30 phần lớn các chiến sĩ PCCC đã rời khỏi hiện trường, nhường lại cho các thiết bị, máy móc chuyên dụng vào hiện trường

Ghi nhân lúc 14h30 phần lớn các chiến sĩ PCCC đã rời khỏi hiện trường, nhường lại cho các thiết bị, máy móc chuyên dụng vào hiện trường

Tại hiện trường, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ưu tiên hàng đầu được xác định là nhanh chóng tìm kiếm, tiếp cận và đưa những người có thể mắc kẹt ra ngoài.

Đến 14h20, ghi nhận vụ sập có 2 nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 bệnh nhân khác được đưa vào Bệnh viện Khánh Hội.

Theo Phòng PC07, vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas tại số 98 Bùi Văn Ba khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề bị sập tường. Nhiều mảng bê tông, gạch đá từ căn nhà đổ tràn ra đường, các cấu kiện lớn chắn lối vào bên trong.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, di chuyển các khối bê tông để mở lối tiếp cận những khu vực nghi có người mắc kẹt.

Cảnh sát nỗ lực đào bới đống đổ nát, tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Xe cẩu lật mảng tường đổ sập, tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Quá trình tìm kiếm được triển khai thận trọng. Các chiến sĩ phải kiểm tra từng khoảng trống vừa được mở, quan sát dấu hiệu người gặp nạn trong những khu vực bị vùi lấp, đồng thời tính toán kỹ khi di dời các mảng bê tông nhằm bảo đảm an toàn.

Bên ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây phong tỏa, phân luồng giao thông, tạo lối thông thoáng cho lực lượng và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Đến đầu giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai giữa đống đổ nát. Lực lượng chức năng tập trung mở rộng lối tiếp cận, tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong căn nhà.



Hai căn nhà bị sập hoàn toàn sau vụ nổ - Ảnh: PC07

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Vị trí 2 căn nhà bị sập - Đồ họa: TUẤN ANH