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Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận

tác giả
MINH HÒA
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MINH HÒA
MINH HÒA
HỮU DUY
HỮU DUY

Sau vụ nổ nghi do khí gas tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (TP.HCM), lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đang hối hả tìm kiếm người bị mắc kẹt. Đến 14h20 chiều, đã có 6 người bị thương được đưa vào bệnh viện.

Cảnh sát PCCC TP . HCM tìm người mắc kẹt trong vụ nổ gas ở phường Tân Thuận - Ảnh 1.

Vụ nổ khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn và khoảng 3 căn nhà bị sập tường, mái tôn... - Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận - Ảnh 1.

Ghi nhân lúc 14h30 phần lớn các chiến sĩ PCCC đã rời khỏi hiện trường, nhường lại cho các thiết bị, máy móc chuyên dụng vào hiện trường

Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận - Ảnh 2.

Ghi nhân lúc 14h30 phần lớn các chiến sĩ PCCC đã rời khỏi hiện trường, nhường lại cho các thiết bị, máy móc chuyên dụng vào hiện trường

Tại hiện trường, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Ưu tiên hàng đầu được xác định là nhanh chóng tìm kiếm, tiếp cận và đưa những người có thể mắc kẹt ra ngoài.

Đến 14h20, ghi nhận vụ sập có 2 nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 bệnh nhân khác được đưa vào Bệnh viện Khánh Hội.

Theo Phòng PC07, vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas tại số 98 Bùi Văn Ba khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề bị sập tường. Nhiều mảng bê tông, gạch đá từ căn nhà đổ tràn ra đường, các cấu kiện lớn chắn lối vào bên trong.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, di chuyển các khối bê tông để mở lối tiếp cận những khu vực nghi có người mắc kẹt.

Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận - Ảnh 3.

Cảnh sát nỗ lực đào bới đống đổ nát, tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận - Ảnh 4.

Xe cẩu lật mảng tường đổ sập, tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Quá trình tìm kiếm được triển khai thận trọng. Các chiến sĩ phải kiểm tra từng khoảng trống vừa được mở, quan sát dấu hiệu người gặp nạn trong những khu vực bị vùi lấp, đồng thời tính toán kỹ khi di dời các mảng bê tông nhằm bảo đảm an toàn.

Bên ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây phong tỏa, phân luồng giao thông, tạo lối thông thoáng cho lực lượng và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Đến đầu giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai giữa đống đổ nát. Lực lượng chức năng tập trung mở rộng lối tiếp cận, tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong căn nhà.

Cảnh sát PCCC TP . HCM tìm người mắc kẹt trong vụ nổ gas ở phường Tân Thuận - Ảnh 3.

Hai căn nhà bị sập hoàn toàn sau vụ nổ - Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC TP . HCM tìm người mắc kẹt trong vụ nổ gas ở phường Tân Thuận - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC TP.HCM khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong hai căn nhà sập ở phường Tân Thuận - Ảnh 5.

Vị trí 2 căn nhà bị sập - Đồ họa: TUẤN ANH

Cảnh sát PCCC TP . HCM tìm người mắc kẹt trong vụ nổ gas ở phường Tân Thuận - Ảnh 5.Mỏ đá nổ mìn làm sập cầu, nhà tạm của người dân

Sau tiếng nổ lớn, tảng đá hàng chục tấn lăn xuống làm sập cầu, nhà tạm của người dân ở Lâm Đồng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ mìn.

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MINH HÒA - HỮU DUY
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    Chủ đề: nổ khí gas tông sập nhà sập nhà phường Tân Thuận Đông nổ gas

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