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Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đến hiện trường vụ nổ gây sập nhà ở phường Tân Thuận

tác giả
HỮU DUY
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HỮU DUY
HỮU DUY
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Chiều 13-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

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Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy có mặt chỉ đạo tại hiện trường chiều 13-11 - Ảnh: HỮU DUY

Theo đó khoảng 16h45 cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường vụ nổ sập nhà ở địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).

Tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân.

Trước đó theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh gas địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ, xảy ra vụ nghi nổ khí gas. Vụ việc làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.

Theo đại diện Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện đang cập nhật báo cáo, hiện đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân, trong đó 1 bệnh nhân được chẩn đoán ngưng tim. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07, PC09 Công an TP.HCM tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân và đã báo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương có phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 4 người khác.

Đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng. Thông tin về số lượng bệnh nhân tiếp nhận tại từng bệnh viện và danh tính các trường hợp đang được các bệnh viện tiếp tục tổng hợp.

Sau khi đến hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi với lãnh đạo bệnh viện về tình trạng của các trường hợp bị thương. Đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đến hiện trường vụ nổ gây sập nhà ở phường Tân Thuận - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến bệnh viện đa khoa Khánh Hội thăm hỏi và trao quà cho các nạn nhân - Ảnh: HỮU DUY

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Lãnh đạo phường Tân Thuận thăm hỏi các nạn nhân - Ảnh: T.H.

 

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HỮU DUY - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: nổ khí gas

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