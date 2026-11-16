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Vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở Tân Thuận: Sức khỏe 14 nạn nhân ra sao?

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Trong 14 người gặp nạn, 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã ổn định sức khỏe. Một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện trong tình trạng bỏng nặng, tiên lượng dè dặt.

Vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở Tân Thuận khiến 14 người thương vong, sức khỏe các nạn nhân ra sao? - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) chăm sóc cho nạn nhân vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở Tân Thuận - Ảnh: NGỌC LÂN

Một nạn nhân bỏng nặng, tiên lượng dè dặt

Ngày 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết bệnh viện đang điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận. Sau thời gian được các bác sĩ điều trị tích cực, hiện sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, chiều 13-11, bệnh viện đã tiếp nhận bà H.T.S. (56 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Theo thông tin ban đầu, khi đang đi trên đường, bà S. bị vật lạ văng trúng vùng đầu từ một vụ nổ.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và có tổn thương vi xuất huyết vùng trán nền hai bên.

Bệnh nhân thứ 2 là em N.V.K. (17 tuổi), khi đang làm việc tại tầng 2 bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó bị nhiều vật nặng đổ sập đè lên người dẫn đến mất ý thức.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng trước khi chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, siêu âm tim và ổ bụng, các bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương nội tạng hay xương khớp nghiêm trọng, chỉ có tình trạng tăng nhẹ men cơ và men gan. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương phần mềm do vật nặng đè ép.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy - cũng đã thông tin về tình hình sức khỏe 2 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, bệnh nhân D.V.T. (33 tuổi) hiện tỉnh, thở oxy cannula, còn than đau đầu. Bệnh nhân tổn thương bỏng vùng mặt hiện khô. Chức năng thận hiện cải thiện về bình thường.

Riêng ca bệnh còn lại nằm điều trị ở khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình vẫn nặng, tiên lượng dè dặt.

14 người gặp nạn, trong đó có 2 người tử vong

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, vụ nghi nổ khí gas và sập nhà phường Tân Thuận có tổng cộng 14 nạn nhân (7 nam, 7 nữ). Trong đó người nhỏ nhất là 15 tuổi, lớn nhất là 56 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 nạn nhân. Các trường hợp bị chấn thương vùng đầu, tay, chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tiếp nhận một nạn nhân bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải, có vết thương ở cẳng chân phải.

Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị 2 nạn nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 trường hợp. Trong đó, 3 người bị thương đã được xử trí và xuất viện. Người còn lại là nam giới, khoảng 50 tuổi, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Nạn nhân thứ hai tử vong là ông V.T.N. (sinh năm 1971). Theo báo cáo của Trung tâm Cấp cứu 115, người này được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 nạn nhân. Một trường hợp là anh N.M.Đ. (sinh năm 1990), bị bỏng 90% diện tích cơ thể độ II-III, trong đó có 38% bỏng độ III, kèm bỏng hô hấp và suy hô hấp.

Trường hợp còn lại là anh D.V.T (sinh năm 1993), bị suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Nạn nhân đang được chụp phim, hội chẩn và dự kiến chuyển đến khoa chấn thương sọ não.

Vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở Tân Thuận khiến 14 người gặp nạn: Sức khỏe các nạn nhân ra sao? - Ảnh 4.Nạn nhân vụ nghi nổ khí gas, sập nhà ở phường Tân Thuận: ‘Dùng tay moi đất, tạo lỗ nhỏ để thở’

Có mặt tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) chiều 13-11, phóng viên Tuổi Trẻ gặp N.V.K. (17 tuổi), một trong những nạn nhân vụ nghi nổ khí gas khiến hai căn nhà ở phường Tân Thuận (TP.HCM) đổ sập.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: nổ khí gas khí gas bỏng nặng Tân Thuận

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