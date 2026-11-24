Hiện trường đổ sập sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội - Ảnh: D.C.

Sáng 24-11, người dân tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.

"Nhà tôi cách đó khoảng hơn 300m vẫn cảm nhận tiếng nổ lớn làm đồ vật bị rung chuyển", một nhân chứng cho biết.

Nhân chứng cho hay họ quan sát thấy ít nhất 1 nạn nhân là người đi xe máy ngang qua khu vực bị thương rất nặng.

Căn nhà khác tại hiện trường vỡ tan cửa kính - Ảnh: D.C.

Có khoảng 5 xe cứu thương đã đến hiện trường - Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng 9g30 có thêm xe cứu thương được điều đến - Ảnh: HỒNG QUANG

Hiện trường vụ việc - Ảnh: HỒNG QUANG

Bên trong căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: HỒNG QUANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND phường Đống Đa (Hà Nội) - cho biết chính quyền phường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc và xác định rõ thương vong.

Nguyên nhân và thiệt hại của sự cố trên đang được nhà chức trách làm rõ.