Sáng 24-11, người dân tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn.
Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.
"Nhà tôi cách đó khoảng hơn 300m vẫn cảm nhận tiếng nổ lớn làm đồ vật bị rung chuyển", một nhân chứng cho biết.
Nhân chứng cho hay họ quan sát thấy ít nhất 1 nạn nhân là người đi xe máy ngang qua khu vực bị thương rất nặng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND phường Đống Đa (Hà Nội) - cho biết chính quyền phường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc và xác định rõ thương vong.
Nguyên nhân và thiệt hại của sự cố trên đang được nhà chức trách làm rõ.
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