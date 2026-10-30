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Diễn tập chữa cháy, cứu người vào buổi tối trong hẻm nhỏ quanh co ở TP.HCM

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Phường Xuân Hòa (TP.HCM) phối hợp với lực lượng cảnh sát PC07 diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại hẻm 134 Lý Chính Thắng, giúp người dân ứng phó sự cố trong hẻm nhỏ, quanh co.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập lửa trong buổi diễn tập cháy nổ tại hẻm nhỏ ở phường Xuân Hòa, TP.HCM tối 30-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 30-10, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hẻm 134 Lý Chính Thắng, giúp người dân nắm quy trình xử lý, thoát nạn khi xảy ra sự cố trong khu dân cư.

Hẻm 134 Lý Chính Thắng (khu phố 16, phường Xuân Hòa) là khu vực dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, lối đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng và sơ tán người dân nếu xảy ra hỏa hoạn, sự cố.

Theo nhiều người dân, việc diễn tập ngay tại khu dân cư được xem là cần thiết, giúp người dân trực tiếp quan sát, nắm cách báo động, chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố.

Theo kịch bản giả định, lúc 20h, tại nhà số 134/109 Lý Chính Thắng xảy ra chập điện trong lúc sạc điện thoại. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào chăn, nệm và các vật dụng dễ cháy, có nguy cơ lan sang những căn nhà liền kề.

Phát hiện cháy, người dân kích hoạt hệ thống cảnh báo của mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", đồng thời thông báo lực lượng chức năng.

Các hộ xung quanh lập tức hỗ trợ thoát nạn, di chuyển tài sản, sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế ngọn lửa. Sau đó lực lượng chức năng phối hợp bảo vệ, khoanh vùng hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Theo dõi buổi diễn tập, anh Nguyễn Phạm Gia Khang (người dân sống trong hẻm) cho rằng đây là cơ hội để bà con quan sát, nâng cao cảnh giác và chủ động đề phòng sự cố.

Anh Khang cho biết tại trụ sở khu phố có lắp chuông cảnh báo, đồng thời cứ khoảng 100m lại bố trí hệ thống chuông liên thông. Khi một hộ xảy ra sự cố như cháy nổ, người dân có thể gõ chuông tại khu phố hoặc nhấn chuông liên thông, các hộ xung quanh sẽ được cảnh báo để kịp thời ứng cứu, sơ tán.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu nhấn mạnh diễn tập không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, mà còn là dịp kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, qua đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 2.

Khi có sự cố, người dân sẽ gõ chuông cảnh báo ở trụ sở khu phố 16, phường Xuân Hòa phát động cho người dân toàn hẻm 134 Lý Chính Thắng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 3.

Người dân nhận chuông báo, nhanh chóng phối hợp mang vật dụng, đồ đạc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 4.

Sau khi nhận thông báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt, giải quyết sự cố - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 5.

Rất đông người dân trong hẻm tập trung theo dõi cách khắc phục sự cố cháy nổ trong hẻm nhỏ vào buổi tối - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Phạm Gia Khang (người dân sống trong hẻm) giới thiệu về hệ thống báo hiệu liên thông giữa các gia đình trong hẻm 134 Lý Chính Thắng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 7.

Hẻm 134 Lý Chính Thắng nhỏ, nhiều khúc cua. Do đó, nhiều người dân cho rằng việc diễn tập sự cố cháy nổ là cần thiết, giúp người dân có thêm kinh nghiệm ứng phó trong thực tế - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập cứu người trong hẻm nhỏ nhiều khúc cua vào buổi tối ở TP.HCM - Ảnh 8.Cô gái 21 tuổi tìm đến đội chữa cháy ở TP.HCM gửi thư 'cảm ơn vì đã cứu hai chị em'

Giữa lúc khói độc bao trùm khu nhà trọ, hai chị em phải chạy vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để tìm cách cầm cự. Tiếng đập cửa dồn dập cùng lời trấn an của người lính cứu hỏa đã đưa họ từ tuyệt vọng trở về với sự sống.

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TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: TP.HCM chữa cháy Cháy nổ hẻm nhỏ

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