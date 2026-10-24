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Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người hoảng loạn chạy lên tầng cao và được giải cứu

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Thời điểm xảy ra cháy nhà, có 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên. Họ được lực lượng chức năng cứu nạn ra vị trí an toàn.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người hoảng loạn chạy lên tầng cao và được giải cứu - Ảnh 2.

Một nạn nhân được cảnh sát cứu nạn ra ngoài - Ảnh: D.C.

Rạng sáng 24-10, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân, địa chỉ số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cảnh sát đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà bị cháy có diện tích xây dựng khoảng 45m2/sàn, quy mô cao 5 tầng.

Qua trinh sát, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy có 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn, tiếp cận đám cháy theo hướng cửa chính.

Một mũi cứu nạn sử dụng bình thở triển khai tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời một mũi triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng trên, khu vực xung quanh và tổ chức thoát khói.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan các tầng phía trên và các nhà liền kề. 5 người mắc kẹt trong đám cháy được cứu nạn an toàn.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người chạy hoảng loạn chạy lên tầng cao được giải cứu - Ảnh 3.Cô gái 21 tuổi tìm đến đội chữa cháy ở TP.HCM gửi thư 'cảm ơn vì đã cứu hai chị em'

Giữa lúc khói độc bao trùm khu nhà trọ, hai chị em phải chạy vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để tìm cách cầm cự. Tiếng đập cửa dồn dập cùng lời trấn an của người lính cứu hỏa đã đưa họ từ tuyệt vọng trở về với sự sống.

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