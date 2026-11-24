Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ đến hiện trường - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Hà Nội, khoảng hơn 8h ngày 24-11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, cùng là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ 3 từ phải) chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ nổ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nơi xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, tại đây kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng cơ quan y tế đã đưa 11 người bị thương đến bệnh viện, 2 người đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Vụ nổ gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Người dân khu tập thể được kê khai danh sách phục vụ tạm cư