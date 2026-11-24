Bí thư Hà Nội (người thứ 2 từ phải) và Giám đốc Công an TP quan sát hiện trường vụ nổ - Ảnh: VIẾT THÀNH

Trưa 24-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng đã có mặt tại hiện trường vụ nghi nổ bình gas gây sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Huy động mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, huy động mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Ông Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chủ tịch Hà Nội động viên người dân bình tĩnh

Trước đó, sáng 24-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người chết tại phố Nguyễn Văn Tuyết, chỉ đạo cứu nạn và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết là sự cố rất đáng tiếc, nhiều người chết và bị thương. Hiện TP đang tập trung cao độ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Người dân tại khu tập thể cũ E3-E4 di dời đồ đạc ra khỏi nhà để tới nơi tạm cư - Ảnh: HỒNG QUANG

Ông Thắng cho biết khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp. Vụ nổ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu các công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Do vậy, TP sẽ khẩn trương triển khai phương án tạm cư, di dời các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đến nơi an toàn.

Theo ông Thắng, trước mắt TP đề nghị người dân tạm thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

"Rất mong toàn bộ người dân trong khu vực bình tĩnh, yên tâm, TP luôn luôn đồng hành cùng với nhân dân" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.

Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, khoảng hơn 8h ngày 24-11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nơi xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, tại đây kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng cơ quan y tế đã đưa 11 người bị thương đến bệnh viện, 2 người đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Vụ nổ gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo di dời người dân ra khỏi khu vực vụ nổ khí gas làm 2 người chết Sáng 24-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người chết tại phố Nguyễn Văn Tuyết, chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ và di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.



