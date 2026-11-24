Chủ tịch Hà Nội (thứ 2 từ phải) có mặt tại hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết - Ảnh: T.T.

Liên quan tới vụ nổ bình gas làm nhà đổ sập khiến 2 người tử vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết, ngay trong sáng 24-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện việc di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ E3-E4.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết là sự cố rất đáng tiếc, nhiều người chết và bị thương. Hiện TP đang tập trung cao độ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ông Thắng cho biết khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp. Vụ nổ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu các công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Do vậy, TP sẽ khẩn trương triển khai phương án tạm cư, di dời các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đến nơi an toàn.

Theo ông Thắng, trước mắt TP đề nghị người dân tạm thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

"Rất mong toàn bộ người dân trong khu vực bình tĩnh, yên tâm, TP luôn luôn đồng hành cùng với nhân dân" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ.

Từ khoảng 11h30, người dân tại khu vực bắt đầu thu dọn để di dời tới nơi tạm cư - Ảnh: HỒNG QUANG

Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 24-11, người dân tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Nội - thông tin bước đầu đây là vụ nổ khí gas, trung tâm thông tin chỉ huy nhận được thông tin vụ việc vào hơn 8h sáng cùng ngày.

"Bước đầu ghi nhận vụ nổ làm 2 người chết, 6 người bị thương do áp lực, sức nén vụ nổ", ông Hiếu cho biết.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ nghi nổ bình gas, sập nhà Ngày 24-11, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi 4 bệnh viện gồm Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội, đề nghị tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ nổ bình gas, sập nhà tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và vật tư y tế; bố trí bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao trực tiếp cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho người bệnh. Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết. Đồng thời, chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, bảo đảm lực lượng và phương tiện cấp cứu thường trực 24/24 giờ. Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện quan tâm chăm sóc, động viên người bệnh và thân nhân; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định. Các đơn vị phải khẩn trương lập danh sách đầy đủ nạn nhân, cập nhật thường xuyên tình trạng sức khỏe và báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị, không để bị động trong mọi tình huống. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Sở Y tế Hà Nội cho biết khẩn trương chỉ đạo bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất và 8h20 lực lượng y tế có mặt hiện trường (9 xe cấp cứu với 36 cán bộ y tế).

Nhà đổ sập, 2 người chết, nhiều cửa kính vỡ vụn sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.



