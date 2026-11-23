Tòa nhà CT6C, thuộc dự án CT6 Kiến Hưng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, chung cư CT6 có 3 tòa nhà, mỗi tòa 32 tầng. Hà Nội cho phép 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa nhà được tồn tại có điều kiện. Trong đó, CT6A có 640 căn, CT6B và CT6C mỗi tòa 409 căn. Tổng số căn hộ của dự án theo phụ lục quyết định là 1.583 căn.

125 căn hộ trong diện phải di dời

125 căn hộ phải di dời nằm tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa nhà. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Ngày 23-11, mọi hoạt động của tòa nhà vẫn diễn ra bình thường. Tại khu vực xung quanh tòa nhà, các dịch vụ kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra sầm uất, tấp nập.

Các hoạt động của dân cư tại tòa nhà trên hiện vẫn diễn ra bình thường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Anh Đạt trong căn hộ tại tầng 8, tòa nhà CT6C, đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Mua một căn hộ tại tầng 8 của tòa CT6C cách đây 4 năm, đến nay anh Đạt vẫn chưa được cấp sổ hồng do dự án có những sai phạm từ phía chủ đầu tư. Với mức giá đền bù 53 triệu đồng/m² mà Viện kiểm sát đề nghị, anh Đạt đánh giá là phù hợp.

"Tính theo diện tích căn hộ của tôi, số tiền đền bù đủ để tôi mua nhà ở chỗ khác. Tôi mua căn hộ này được 4 năm, đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Còn về điều kiện ở, tôi thấy ở đây sạch sẽ, cơ sở vật chất khá ổn. Với thu nhập của tôi, sống ở đây là phù hợp. Hầu hết cư dân đều mong được cấp sổ hồng và được ở lại tòa nhà, chứ tôi cũng chưa thấy mọi người than phiền về điều kiện ở tại đây" - anh Đạt chia sẻ.

Chị Linh (45 tuổi, sống tại tầng 32 tòa CT6C Kiến Hưng) cho rằng mức bồi thường 53 triệu đồng/m² do Viện Kiểm sát đề xuất là phù hợp và được nhiều cư dân đồng tình. Tuy nhiên, điều chị lo lắng nhất là quá trình triển khai thực tế, đặc biệt là việc chi trả tiền bồi thường và cấp sổ hồng cho các hộ được tiếp tục ở lại.

"Điều quan trọng là việc triển khai sẽ như thế nào, tiền bồi thường được chi trả ra sao, những người được ở lại bao giờ mới được cấp sổ hồng. Nếu tiếp tục vướng mắc, kéo dài thì cư dân sẽ rất mệt mỏi", chị Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, gia đình mua căn hộ tại đây từ năm 2016. Ban đầu, chị cho thuê căn hộ, đến năm 2025 mới chuyển về sinh sống khi công ty chuyển địa điểm làm việc đến gần chung cư.

Chị cho biết sau hơn một năm sinh sống, gia đình đã quen với môi trường tại đây. Khu chung cư có nhiều tiện ích như siêu thị ngay tầng 1, gần trường học, nơi làm việc và bệnh viện nên khá thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Dù vậy, do căn hộ có diện tích nhỏ, trong khi các con đã lớn, chị Linh mong muốn chuyển sang một căn hộ rộng rãi hơn để đáp ứng nhu cầu của gia đình.

"Việc muốn chuyển đi là do nhu cầu cá nhân, không phải vì điều kiện sống tại đây không tốt. Nếu căn hộ được cấp sổ hồng, tôi cũng có thể bán để mua một căn rộng hơn" - chị Linh nói.

Sau thời gian dài sử dụng, phần bên ngoài của tòa nhà CT6 đã xuống cấp, ẩm mốc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Ông Huấn, tổ trưởng tổ dân phố tại tòa CT6C Kiến Hưng, cho biết nguyện vọng lớn nhất của các hộ dân có căn hộ thuộc diện sai phạm, trong đó có các hộ ở tầng 2 và tầng 3, là được tiếp tục sinh sống tại đây.

Theo ông Huấn, tòa nhà được bàn giao từ cuối năm 2012, đầu năm 2013. Sau hơn 10 năm sinh sống, cư dân đã ổn định công việc, con cái học hành tại các trường gần nhà. Vì vậy, việc di dời sẽ gây nhiều xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm gia đình.

"Người dân mong chính quyền tạo điều kiện để được ở lại, đồng thời có giải pháp cho chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng. Nếu buộc phải di dời, cư dân mong được bồi thường theo giá thị trường" - ông Huấn nói.



Tại hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của TP về việc di dời người dân tại dự án CT6 do Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức chiều 20-11, Bí thư Đảng ủy phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết chỉ đạo UBND phường phải rà soát đến từng nhân khẩu, việc làm của từng thành viên trong gia đình, trường học của con em mỗi hộ dân để tính toán phương án.

Cùng với đó là việc công khai kế hoạch, đối thoại và xây dựng phương án di dời cụ thể.

Tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản ngày 19-11, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết nghị quyết về phương án xử lý 12 chung cư liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo cơ sở pháp lý để cấp sổ hồng cho các trường hợp đủ điều kiện.

Đồng thời, xử lý nghiêm sai phạm, bảo đảm kỷ cương, trật tự xây dựng và phục vụ quy hoạch, phát triển đô thị.

Đối với các trường hợp phải di dời do không bảo đảm điều kiện pháp lý, an toàn phòng cháy chữa cháy, ông Dũng khẳng định nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, có hạ tầng đồng bộ.

Hà Nội chốt thời gian di dời cư dân UBND TP Hà Nội yêu cầu hoàn tất việc di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ hoặc phải trả lại công năng công cộng tại 12 dự án có sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh trước ngày 31-12-2027. Việc phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang phải hoàn thành trước ngày 31-12-2028. Kế hoạch xử lý bao gồm CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng), công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh), CT5 Tân Triều và khu nhà ở Xa La (cùng ở phường Hà Đông), CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công). Tại phường Hoàng Liệt, các công trình trong kế hoạch gồm VP3, VP5, VP6 và HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm. Riêng tại dự án CT6 Kiến Hưng của ông Lê Thanh Thản, 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ đã được định giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m². Đây là mức giá Viện Kiểm sát đề xuất để chủ đầu tư bồi thường cho cư dân.

Tiến độ xử lý các vi phạm 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh - Đồ họa: PHẠM TUẤN

Hà Nội 'chốt' thời gian di dời cư dân ra khỏi 12 chung cư sai phạm của Mường Thanh UBND TP Hà Nội đặt thời hạn di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng tại 12 dự án sai phạm thuộc Tập đoàn Mường Thanh trước ngày 31-12-2027; hoàn thành phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang trước 31-12-2028.



