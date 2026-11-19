Ông Lê Thanh Thản tự bào chữa tại phiên tòa ngày 19-11 - Ảnh: GIANG LONG

Trưa ngày 19-11, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) được trình bày quan điểm tự bào chữa.

Đứng trước hội đồng xét xử, "đại gia điếu cày" cho biết không có ý kiến về phần trách nhiệm hình sự mà viện kiểm sát đề nghị. Tuy nhiên, đối với phương án bồi thường cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản cho rằng mức tiền được xác định là "cao quá", cần xem xét lại.

Theo bị cáo, phần trách nhiệm dân sự mà đại diện viện kiểm sát đề nghị có phần nặng nề đối với mình.

Theo kết quả định giá được công bố tại phiên tòa, giá giao dịch tham khảo trung bình của những căn hộ đã có giấy chứng nhận tại dự án khoảng 53 triệu đồng/m², còn mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m².

Ông Lê Thanh Thản xin cho chuyển căn hộ sai phạm thành nhà cho thuê

Không chỉ đề nghị xem xét lại mức bồi thường, ông Lê Thanh Thản còn đưa ra quan điểm về phương án xử lý những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo bị cáo, việc chuyển những căn hộ này trở lại công năng theo quy hoạch ban đầu chưa phải phương án khả thi nhất.

"Sau này, bị cáo sợ lại lộn xộn và đông người hơn cả người dân đang ở bình thường bây giờ", ông Thản trình bày.

Thay vì hoàn trả công năng ban đầu, bị cáo đề nghị xem xét chuyển những diện tích vi phạm thành căn hộ cho thuê.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 19-11 - Ảnh: GIANG LONG

Theo ông Thản, phương án này có thể tiếp tục tận dụng công trình đã xây dựng, đồng thời hạn chế những bất cập có thể phát sinh khi thay đổi công năng sử dụng.

"Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả", ông Thản nói.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo cho biết Công ty Bemes đã chuẩn bị căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến. Với những người không muốn nhận nhà thay thế, doanh nghiệp sẽ hoàn trả tiền.

Ông Thản cũng khai đã chuẩn bị 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Khoản tiền này đã được chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội ngày 16-11.

Ngoài ra, bị cáo mong muốn được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tại khu đô thị Thanh Hà để tiếp tục triển khai các dự án, tạo nguồn tài chính bồi thường cho người mua nhà.

Luật sư cho rằng chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc

Trong phần bào chữa cho ông Lê Thanh Thản, luật sư cũng đưa ra nhiều lập luận liên quan đến việc xác định hành vi lừa dối khách hàng và trách nhiệm bồi thường.

Theo luật sư, tại dự án CT6 Kiến Hưng có hơn 1.500 căn hộ, trong đó 519 căn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do sai phạm xây dựng, còn những căn hộ khác đã được cấp sổ đỏ.

Từ thực tế này, luật sư đặt vấn đề liệu có thể xác định hành vi lừa dối khách hàng đối với cả những căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận hay không.

"Đối với các căn hộ không được cấp sổ đỏ, bị cáo đã nhận lỗi", luật sư trình bày.

Theo người bào chữa, từ khi bị khởi tố, ông Thản đã đưa ra nhiều phương án khắc phục, tìm cách giải quyết những bức xúc của khách hàng.

Luật sư cho rằng ông Thản thừa nhận các vi phạm về xây dựng nhưng không có ý định lừa dối người mua nhà ngay từ đầu, đồng thời mong người dân thông cảm cho bị cáo.

Phía bào chữa cho rằng ranh giới giữa sai lầm trong hoạt động kinh doanh và hành vi lừa dối khách hàng là rất mong manh, cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể của vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Luật sư viện dẫn Nghị quyết 96/2026 của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Theo lập luận của luật sư, sau khi thành phố có cơ chế tháo gỡ, nhiều căn hộ tại CT6 Kiến Hưng được xem xét tiếp tục tồn tại, không phải di dời.

Từ đó, luật sư đưa ra quan điểm chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc. Đối với những trường hợp không phải di dời, hợp đồng mua bán nhà sẽ tiếp tục được thực hiện.

Luật sư cho rằng so với 519 khách hàng được xác định là bị hại theo cáo trạng, sau khi áp dụng cơ chế mới chỉ còn 79 trường hợp, còn 440 trường hợp không nên tiếp tục coi là bị hại.

"Với sự thay đổi theo Nghị quyết 96 cũng đúng với nguyện vọng của khách hàng. Họ không còn yêu cầu gì với chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện hợp đồng thôi", luật sư trình bày.

Trong khi đó, theo phương án xử lý được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 17-11, có 125 căn hộ chung cư tại tầng 2 và 3 của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng. Ngoài ra, 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ.

Tổng cộng có 135 căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện di dời theo phương án xử lý công trình của thành phố.

Vì sao căn hộ chưa có sổ đỏ được định giá như nhà đã có sổ?

Một vấn đề được các luật sư tập trung chất vấn tại phiên tòa là phương pháp định giá 519 căn hộ, nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận tại CT6 Kiến Hưng.

Trả lời hội đồng xét xử, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết việc định giá dựa trên phương pháp so sánh, tiếp cận giá giao dịch thực tế trên thị trường.

Theo đó, đơn vị tư vấn đã thu thập hơn 1.000 thông tin về giá bất động sản trong khu vực từ các nguồn dữ liệu, trong đó có văn phòng đăng ký đất đai.

Qua khảo sát thông tin chào bán, đơn vị tư vấn thu thập 11 trường hợp, xác định mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5-2026 khoảng 56 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, để xác định giá sát thực tế hơn, các tư vấn viên tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, trực tiếp gặp người mua nhà để kiểm tra giá giao dịch.

Qua xác minh 18 giao dịch, mức giá trung bình được xác định khoảng 53 triệu đồng/m².

Từ những thông tin này, đơn vị tư vấn tiếp tục lựa chọn ba giao dịch có thời điểm và đặc điểm tương đồng để so sánh, xác định giá trị từng căn hộ.

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đại diện Hội đồng định giá cho biết việc so sánh được thực hiện với các căn hộ đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu, theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Về sự chênh lệch giữa các tầng, đơn vị tư vấn cho rằng giá giao dịch không có khác biệt lớn giữa tầng cao và tầng thấp. Sự chênh lệch chủ yếu nằm ở vị trí căn hộ thông thường và căn góc.

Kết quả, 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng được định giá tổng cộng hơn 2.047 tỉ đồng.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đề nghị Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà theo hợp đồng cho các bị hại thuộc diện phải trả lại nhà. Đồng thời, ông Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá trị thị trường tại thời điểm xét xử.

Theo cách tính được viện kiểm sát đề nghị, tổng hai khoản tiền người dân nhận lại sẽ tương đương giá trị thị trường của căn nhà.

Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. "Đại gia điếu cày" bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.



