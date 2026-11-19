Ông Lê Thanh Thản rời tòa sau phiên xử trưa 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 19-11, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes) về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi.

Trước đó, tại phiên tòa, các luật sư tập trung chất vấn đại diện Hội đồng định giá tài sản về cách xác định giá trị 519 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo kết quả định giá, dù chưa được cấp sổ đỏ do những sai phạm tại dự án, các căn hộ này vẫn được tính giá như những căn hộ đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Để xác định mức giá bồi thường, đơn vị tư vấn đã thu thập, xác minh hàng nghìn thông tin về giá bất động sản, đồng thời trực tiếp gặp người mua nhà để làm rõ giá giao dịch thực tế.

Nhà chưa có sổ đỏ được định giá như nhà có sổ, trung bình 53 triệu đồng/m²

Trả lời câu hỏi của luật sư về phương pháp định giá, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn để xác định giá trị thị trường của các căn hộ tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng.

Trước hết, các tư vấn viên thu thập được hơn 1.000 thông tin về giá bất động sản tại khu vực này trong hai năm qua từ các văn phòng đăng ký đất đai. Đơn vị tư vấn cũng phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, đối chiếu để đánh giá mức độ phù hợp của các giao dịch với giá thị trường.

Song song đó, các tư vấn viên tiếp cận những thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản. Qua thu thập 11 thông tin, đơn vị tư vấn xác định mức giá chào bán trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5 khoảng 56 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, để có cơ sở sát thực tế hơn, đơn vị tư vấn không chỉ dừng lại ở giá chào bán mà tiếp tục xác minh mức giá giao dịch.

Theo đại diện Hội đồng định giá, sau khi sàng lọc thông tin, các tư vấn viên phối hợp với tổ dân phố trực tiếp đến gặp những người đã mua căn hộ để tìm hiểu chính xác số tiền giao dịch.

Bằng phương pháp này, đơn vị tư vấn thu thập được 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m².

Từ 18 thông tin trên, các tư vấn viên tiếp tục lựa chọn ba giao dịch phù hợp với thời điểm định giá, có đặc điểm tương đồng với tài sản cần định giá để làm cơ sở so sánh, xác định giá trị từng căn hộ.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đại diện Hội đồng định giá nhấn mạnh giá thị trường được sử dụng để so sánh là giá giao dịch của những căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận, chứ không phải mức giá của các căn hộ chưa có sổ đỏ.

Một vấn đề khác được luật sư đặt ra là sự chênh lệch giá giữa các vị trí căn hộ trong cùng tòa nhà, đặc biệt là căn hộ ở tầng thấp và tầng cao.

Về nội dung này, đại diện Hội đồng định giá cho biết qua kiểm tra 18 giao dịch, đơn vị tư vấn không nhận thấy sự chênh lệch lớn về giá giữa các tầng. Khác biệt chủ yếu nằm ở vị trí căn hộ thông thường và căn góc. Vì vậy, kết quả định giá có sự phân biệt giữa các loại căn hộ này.

"Căn cứ theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng như những căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", vị đại diện nhấn mạnh.

Kết quả, Hội đồng định giá xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỉ đồng.

Người mua nhà hơn 10 năm chưa có sổ đỏ lo chuyện bồi thường

Tại phiên tòa, câu chuyện định giá và bồi thường cũng là vấn đề được nhiều cư dân quan tâm, bởi sau hơn 10 năm bỏ tiền mua nhà, họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận và một số căn hộ đang đứng trước khả năng phải di dời.

Bị hại Phạm Văn Tuấn, cư dân tầng 3 tòa CT6C, cho biết gia đình mua căn hộ từ năm 2013 thông qua văn phòng môi giới tại khách sạn Mường Thanh.

Sau khi nhận bàn giao, gia đình ông chuyển đến sinh sống. Khoảng hai năm sau, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, ông mới biết căn hộ của mình cũng như toàn bộ tòa CT6C được xây dựng sai phép.

Đến nay, sau hơn 10 năm sinh sống, căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Ông Tuấn cho biết căn hộ của gia đình nằm ở tầng 3, thuộc nhóm có thể phải di dời. Tuy nhiên, nguyện vọng lớn nhất của ông vẫn là được tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện tại.

Trường hợp bắt buộc phải di dời, ông Tuấn đề nghị chủ đầu tư bồi thường theo mức định giá được thực hiện vào tháng 7, bởi cho rằng mức giá này tương đối sát với thị trường.

100 bị hại và người liên quan đến dự tòa trong phiên khai mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Cũng mua căn hộ tại CT6C từ năm 2013, chị Thu Phương, cư dân tầng 25, kể rằng thời điểm đó dự án Mường Thanh rất được người mua quan tâm.

"Nhiều người phải xếp hàng, thậm chí chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch để có được căn hộ. Bản thân tôi cũng phải mua cao hơn giá công bố", chị Phương trình bày.

Chị Phương cũng như nhiều bị hại đều khai rằng nhân viên môi giới tại khách sạn Mường Thanh giới thiệu căn hộ có đầy đủ pháp lý nhưng không cung cấp các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, xây dựng.

"Khi đó nhân viên không cung cấp hồ sơ pháp lý gì, nhân viên chỉ bảo căn hộ ở vị trí nào, giá ra sao rồi ký hợp đồng mua bán", chị Phương trình bày.

Bị hại đặt ra băn khoăn về tài chính của doanh nghiệp khi phải khắc phục hậu quả tại nhiều dự án sai phạm.

Chị đặt câu hỏi về việc chủ đầu tư có đủ nguồn lực thực hiện nghĩa vụ bồi thường hay không và cơ quan chức năng có biện pháp áp chế gì để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Ông Lê Thanh Thản đã nộp hơn 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả

Giải đáp những băn khoăn của bị hại, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý những tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo đó, một số căn hộ phải di dời, trong khi những căn hộ đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được xem xét giữ lại.

Đối với nhóm căn hộ đủ điều kiện giữ lại, dự kiến từ quý 1-2027, UBND TP Hà Nội sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Với các căn hộ phải di dời, ngoài phương án nhận tiền bồi thường, người dân có thể lựa chọn nhận nhà thay thế tại khu đô thị Thanh Hà.

Các bị hại làm thủ tục vào dự phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện Sở Xây dựng cho biết các công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội tại đây đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao cho những cư dân có nhu cầu.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc cư dân sẽ được bố trí nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội, đại diện Sở Xây dựng cho biết việc lựa chọn căn hộ sẽ do người dân và chủ đầu tư thỏa thuận, dưới sự giám sát của thành phố.

Trong thời gian chờ hoàn tất phương án di dời, những cư dân thuộc diện phải chuyển đi vẫn có thể tiếp tục tạm cư tại căn hộ đang sinh sống.

Về nguồn tiền bồi thường, đại diện Sở Xây dựng cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp rà soát khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Theo đánh giá sơ bộ, ngoài hơn 530 tỉ đồng ông Lê Thanh Thản đã nộp cho cơ quan thi hành án, doanh nghiệp còn có các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị tại Hà Nội.

"Tổng các nguồn lực được rà soát cho thấy chủ đầu tư có khả năng thực hiện nghĩa vụ chi trả", đại diện Sở Xây dựng khẳng định.