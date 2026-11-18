Ông Lê Thanh Thản rời tòa sau phiên xử buổi sáng 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 18-11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tiếp tục với phần xét hỏi về phương án khắc phục sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Sau khi làm rõ những sai phạm trong quá trình xây dựng và bán căn hộ, hội đồng xét xử tập trung vào vấn đề được hàng trăm người mua nhà quan tâm: Nếu phải di dời, họ sẽ được bồi thường thế nào và chủ đầu tư lấy tiền từ đâu để thực hiện?

Trả lời về mức bồi thường, ông Lê Thanh Thản cho biết bản thân chưa nắm rõ mức giá cụ thể, song chấp nhận thực hiện theo giá thị trường.

"Bị cáo chấp nhận bồi thường theo giá thị trường từng thời điểm một", ông Thản trình bày.

Ông Lê Thanh Thản tính xây 50 tòa nhà, "thu sơ bộ" khoảng 10.000 tỉ đồng

Đề cập đến khả năng huy động thêm nguồn tài chính, ông Lê Thanh Thản nhắc tới khu đô thị Thanh Hà, dự án bất động sản mà doanh nghiệp đang triển khai tại Hà Nội.

Theo lời bị cáo, khu đô thị này hiện còn hơn 200ha đất chưa được xây dựng. Doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục liên quan, nhưng đến nay phần diện tích này chưa được phê duyệt quy hoạch.

Ông Thản mong muốn Sở Xây dựng Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục thực hiện dự án.

Theo tính toán của ông Thản, nếu được chấp thuận, doanh nghiệp có thể triển khai xây khoảng 50 tòa nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà.

"Bán 50 block nhà này sơ bộ ban đầu chúng tôi đã có hơn 10.000 tỉ đồng, sau này giá trị sẽ tăng lên và thu dần tiền về", ông Thản trình bày trước tòa.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cách giải thích của bị cáo, khoản 10.000 tỉ đồng này gắn với phương án phát triển, kinh doanh các tòa nhà trong tương lai. Doanh nghiệp kỳ vọng khi dự án được triển khai sẽ có dòng tiền thu về để thực hiện các nghĩa vụ bồi thường và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên ông Thản cũng thừa nhận phần diện tích hơn 200ha nói trên vẫn đang vướng thủ tục phê duyệt quy hoạch. Vì vậy việc triển khai các tòa nhà và thu tiền còn phụ thuộc vào việc các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó trong phần xét hỏi buổi sáng, ông Thản khai đã chuyển 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án từ ngày 17-11, một ngày trước khi phiên tòa được mở.

Đối với cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng của ngân hàng, ông Thản giải thích đây là nguồn vốn doanh nghiệp có thể vay để tiếp tục thực hiện dự án Thanh Hà khi cần, phục vụ việc bố trí căn hộ thay thế cho người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội: Dự kiến năm 2027 có nhà bàn giao cho người dân

Cũng trong phần xét hỏi chiều 18-11, ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trình bày về phương án xử lý các công trình vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo ông Phương, thành phố đã xây dựng phương án phân loại các căn hộ sai phạm. Trong đó một số căn hộ phải di dời, những căn hộ khác có thể được giữ lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với những hộ dân buộc phải chuyển đi, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị quỹ nhà, hạ tầng để bố trí nơi ở mới.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết tại khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư đã khởi công các công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Những căn hộ này được định hướng xây dựng bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

"Các cơ sở ở đây bảo đảm khang trang, không bị manh mún", ông Phương khẳng định.

Các bị hại rời phiên tòa trưa 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo kế hoạch được đại diện Sở Xây dựng trình bày, dự kiến trong năm 2027, các căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà sẽ hoàn thành để bàn giao cho những người dân có nhu cầu nhận nhà thay thế.

Đối với các căn hộ tại CT6 Kiến Hưng được phép tồn tại, ông Phương cho biết từ quý 1-2027, UBND TP Hà Nội sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

Riêng những căn hộ buộc phải di dời, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định giá để xác định mức bồi thường phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người mua nhà.

Người dân có thể lựa chọn nhận tiền, hoặc nhận căn hộ thay thế theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo đại diện Sở Xây dựng, trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới, những cư dân thuộc diện phải di dời có thể tiếp tục tạm cư tại căn hộ đang sinh sống.

Về khả năng tài chính của chủ đầu tư, ông Phương cho biết trong quá trình nghiên cứu Nghị quyết 96, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguồn lực của doanh nghiệp.

Qua đánh giá sơ bộ, các cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho người dân.

Ngoài khoản tiền đang được cơ quan nhà nước quản lý, doanh nghiệp còn có các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội.

"Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân", ông Phương trình bày.

Người phải di dời được "bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn"

Cùng tham gia trả lời tại tòa, ông Trần Hợp Dũng, đại diện HĐND TP Hà Nội, làm rõ mục tiêu của Nghị quyết 96 về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý những tồn tại, vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị.

Theo ông Dũng, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài tại các dự án có sai phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Một trong những nội dung quan trọng là tạo cơ sở pháp lý để xem xét cấp giấy chứng nhận cho những căn hộ, công trình đủ điều kiện được tồn tại.

Đại diện HĐND TP Hà Nội cho biết nhiều người dân đã sinh sống ổn định trong các căn hộ hàng chục năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, gây ảnh hưởng đến đời sống và nhiều nhu cầu thiết yếu, trong đó có việc học hành của con cái.

Đối với những trường hợp phải di dời do công trình không đáp ứng điều kiện pháp lý hoặc yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, ông Dũng nhấn mạnh "nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".

Theo đại diện HĐND TP Hà Nội, việc xử lý các công trình vi phạm không chỉ nhằm giải quyết quyền lợi người mua nhà mà còn phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, khắc phục những tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án xử lý các hạng mục vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo đó, 125 căn hộ chung cư phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng; 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ.

Các căn hộ, công trình còn lại được xem xét cho tồn tại có điều kiện và phải thực hiện các yêu cầu khắc phục theo phương án được phê duyệt.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm trong xây dựng, trong đó có việc tự ý chuyển đổi công năng và xây thêm cả tòa CT6C ngoài quy hoạch. Cơ quan truy tố xác định có 519 căn không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Tại phiên tòa, ông Thản thừa nhận việc tự ý chuyển đổi công năng khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận là sai phạm của doanh nghiệp, đồng thời xin lỗi người mua nhà và đề nghị được tạo cơ hội khắc phục hậu quả.

Cựu chủ tịch phường khai 'không vào được' công trường CT6 của ông Lê Thanh Thản Cựu chủ tịch phường Kiến Hưng Đỗ Văn Hưng khai cán bộ địa phương từng đến kiểm tra công trường dự án CT6 Kiến Hưng của ông Lê Thanh Thản nhưng không được vào. Khi chủ tọa liên tục truy hỏi trách nhiệm để công trình xây dựng sai quy hoạch, ông Hưng cho rằng mình đã nỗ lực hết sức và bị truy tố "không đúng người".



