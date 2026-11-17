Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa sơ thẩm được mở hồi tháng 8-2023 - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo kế hoạch, sáng mai (18-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), người được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", về tội lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa với ông Thản còn có năm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 8h30 ngày 18-11, kéo dài đến ngày 30-11, kể cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử gồm ba thành viên, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Hai kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Thị Vân được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Đây là lần thứ hai ông Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trước đó, tháng 8-2023, phiên tòa sơ thẩm đã được mở nhưng sau khoảng nửa ngày làm việc, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của những căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Sau quá trình điều tra bổ sung, số khách hàng được xác định là bị hại tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính cũng tăng từ khoảng 481 tỉ lên hơn 531 tỉ đồng.

Kết quả định giá tài sản ngày 10-7-2026 xác định tổng giá trị 519 căn hộ liên quan vụ án lên tới hơn 2.047 tỉ đồng.

Xây thêm cả tòa chung cư ngoài quy hoạch, thu lợi hơn 531 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản đứng đầu là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng tại Hà Đông, Hà Nội.

Dự án được phê duyệt quy hoạch năm 2008, gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó, CT6A là chung cư cao cấp với 231 căn hộ, CT6B là khách sạn có 459 phòng. Ngoài ra còn có 15 căn nhà thấp tầng và khu đất dành xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Tòa nhà CT6C Kiến Hưng liên quan trong vụ án - Ảnh: NAM TRẦN

Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công dự án sai quy hoạch được duyệt.

Chủ đầu tư không chỉ tăng diện tích xây dựng, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng mà còn xây thêm cả tòa CT6C, vốn không có trong quy hoạch.

Tòa CT6B được quy hoạch làm khách sạn cũng bị chuyển thành căn hộ để bán. Tổng số căn hộ tại khu nhà cao tầng tăng từ 231 căn theo quy hoạch lên 1.582 căn trên thực tế.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư xây dựng 38 căn thay vì 15 căn như phê duyệt, đồng thời chuyển khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo sang xây dựng nhà thấp tầng.

Cáo trạng xác định, dù dự án có nhiều sai phạm, từ tháng 3-2011, ông Thản vẫn quảng cáo không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ.

Trong các hợp đồng mua bán do ông Thản trực tiếp ký, chủ đầu tư cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định xây dựng, đồng thời hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ.

Tin tưởng các thông tin này, hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng, thanh toán tiền mua nhà.

Đến cuối năm 2012, công trình hoàn thành và bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, do những sai phạm trong xây dựng, 519 căn hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Riêng tòa CT6C có 437 căn.

Cơ quan truy tố xác định 519 khách hàng đã thanh toán hơn 590 tỉ đồng để mua các căn hộ này. Sau khi trừ hơn 59 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp đã kê khai và nộp, số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính là hơn 531 tỉ đồng.

519 căn hộ không sổ đỏ, người mua nhà mong được giải quyết quyền lợi

Theo cáo trạng, đến nay 519 căn hộ liên quan vụ án vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù nhiều khách hàng đã nhận bàn giao và sinh sống tại đây từ năm 2013.

Trong quá trình điều tra, phần lớn người mua nhà khai không biết các căn hộ được xây dựng sai quy hoạch khi ký hợp đồng.

Có sáu khách hàng đề nghị trả lại nhà và yêu cầu hoàn trả tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ tại tòa CT6C.

Phần lớn khách hàng còn lại mong muốn được giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ. Nếu không thể cấp giấy chứng nhận, họ đề nghị ông Thản bồi thường theo quy định pháp luật.

Liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước, năm cựu cán bộ bị đưa ra xét xử gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng. Hai người còn lại là Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Theo cáo trạng, nhóm cựu cán bộ này đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng, để các sai phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng đối với người mua nhà.

Hà Nội dự kiến giải pháp xử lý công trình vi phạm thuộc dự án của doanh nghiệp ông Lê Thanh Thản Hà Nội đề xuất chia công trình vi phạm tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản thành 3 nhóm để xử lý, đồng thời quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư và quyền lợi cư dân.



