Ông Lê Thanh Thản hầu tòa sáng 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Khoảng 8h15 sáng 18-11, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Bước xuống xe, ông Thản được một người đỡ, dìu lên các bậc cầu thang để lên tầng 3, nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trong khi đó, từ sáng sớm, rất đông người mua nhà đã có mặt tại tòa. Nhiều người mang theo căn cước công dân, giấy triệu tập cùng những tập hồ sơ, hợp đồng mua bán căn hộ để tham dự phiên xử.

Trong số này có một phụ nữ ngoài 70 tuổi được con trai dìu đến tòa. Đi cùng bà là bộ hồ sơ mua nhà đựng trong chiếc kẹp ni lông đã cũ, ngả màu ố vàng.

Hơn 10 năm trước, bà mua căn hộ tại dự án của ông Lê Thanh Thản. Đến nay, căn hộ vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

An ninh tại khu vực xét xử được thắt chặt từ sáng sớm. Những người đến tham dự phiên tòa đều phải xuất trình căn cước công dân, giấy triệu tập và qua khâu kiểm tra trước khi được vào bên trong.

Hơn 500 người mua nhà chờ giải quyết quyền lợi

Theo kế hoạch, sáng 18-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Tổng giám đốc Công ty Bemes, người được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", về tội lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa với ông Thản có 5 cựu cán bộ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 13 ngày, từ 18 đến 30-11, kể cả ngày nghỉ, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Đây là lần thứ hai ông Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Ông Lê Thanh Thản đến tòa trên chiếc xe Lexus LM500h - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, tháng 8-2023, phiên tòa sơ thẩm được mở nhưng sau khoảng nửa ngày làm việc, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của các căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Sau hơn 3 năm điều tra bổ sung, số người được xác định là bị hại tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính cũng tăng từ khoảng 481 tỉ lên hơn 531 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả định giá tài sản ngày 10-7-2026 xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng lên tới hơn 2.047 tỉ đồng.

Trong đó, 506 căn hộ chung cư được định giá hơn 1.856 tỉ đồng, 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 191 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định 519 khách hàng đã thanh toán tổng cộng gần 591 tỉ đồng để mua những căn hộ này.

Sau khi trừ hơn 59 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng mà Công ty Bemes đã kê khai, nộp thuế, cơ quan truy tố xác định số tiền ông Thản thu lợi bất chính là hơn 531 tỉ đồng.

Ông Lê Thanh Thản được dìu lên phòng xét xử - Ảnh: NAM TRẦN

Trong quá trình điều tra, phần lớn người mua nhà khai không biết căn hộ được xây dựng sai quy hoạch khi ký hợp đồng. Họ tin tưởng chủ đầu tư đã thực hiện dự án đúng thiết kế được phê duyệt.

Đến nay, 519 căn hộ liên quan vụ án vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù nhiều khách hàng đã nhận bàn giao và sinh sống tại đây từ đầu năm 2013.

Trong số các bị hại, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và nhận lại tổng cộng hơn 7 tỉ đồng đã thanh toán.

Phần lớn những người còn lại mong muốn được giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ. Trường hợp không thể cấp giấy chứng nhận, họ yêu cầu ông Thản bồi thường theo quy định pháp luật.

Ông Lê Thanh Thản từng tính phá dỡ cả tòa chung cư, ngân hàng cam kết 1.000 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ông Thản từng đề nghị được tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để chuyển họ sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Phương án thứ hai là thỏa thuận mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền cho người dân, sau đó chủ đầu tư tự phá dỡ tòa CT6C xây dựng ngoài quy hoạch.

Sau khi xem xét, ông Thản lựa chọn phương án thứ hai. Công ty Bemes đã tiến hành thỏa thuận với các khách hàng nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Hồ sơ vụ án ghi nhận doanh nghiệp đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ tại CT6C.

Những người dân từng mua nhà của ông Thản nay đến tòa với tư cách bị hại - Ảnh: NAM TRẦN

Sau khi không thể thỏa thuận với toàn bộ khách hàng, ông Thản đề nghị ngân hàng bảo lãnh số tiền phải trả lại cho người mua nhà theo quy định.

Ngày 27-11-2019, một ngân hàng có văn bản xác nhận bảo lãnh 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tài sản bảo đảm cho khoản bảo lãnh này là các sổ tiết kiệm đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Lê Thanh Thản.

Đến ngày 24-4-2026, ngân hàng tiếp tục có văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường, khắc phục hậu quả tại dự án.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt quy hoạch năm 2008, gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó, CT6A là chung cư với 231 căn hộ, còn CT6B là khách sạn có 459 phòng.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công dự án sai thiết kế được duyệt.

Chủ đầu tư không chỉ tăng diện tích, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng mà còn xây thêm cả tòa chung cư CT6C, vốn không có trong quy hoạch.

Tòa CT6B được quy hoạch làm khách sạn cũng bị chuyển thành căn hộ để bán. Tổng số căn hộ tại khu nhà cao tầng tăng từ 231 căn được duyệt lên 1.582 căn trên thực tế.

Bị hại làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi vào phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư xây dựng 38 căn thay vì 15 căn như phê duyệt, đồng thời chuyển khu đất dành xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo sang xây nhà thấp tầng.

Cáo trạng xác định dù dự án có nhiều sai phạm, doanh nghiệp của ông Thản vẫn quảng cáo không đúng pháp lý của các căn hộ.

Trong các hợp đồng mua bán do ông Thản trực tiếp ký, chủ đầu tư cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, công trình xây dựng tuân thủ quy định và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, cơ quan quản lý đất đai chỉ cấp sổ đỏ cho 934 căn hộ, còn 519 căn không đủ điều kiện được cấp.

Trong số này có 437 căn tại tòa CT6C xây ngoài quy hoạch; 68 căn tại CT6A, CT6B do thay đổi công năng và 14 căn nhà thấp tầng xây dựng không đúng quy hoạch.