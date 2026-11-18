Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 18-11, phiên tòa xét xử "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ tiếp tục với phần xét hỏi trách nhiệm của những người từng quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, trong thời gian dự án CT6 Kiến Hưng được triển khai.

Một trong những nội dung được chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh tập trung làm rõ là vì sao công trình xây dựng sai quy hoạch suốt hơn hai năm nhưng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Trả lời xét hỏi, ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, nhiều lần khẳng định địa phương từng cử cán bộ đến công trường, nhưng đơn vị thi công không hợp tác nên không thể vào kiểm tra.

"Chủ động kiểm tra tại sao không phát hiện sai phạm?", chủ tọa truy hỏi.

"Bởi vì không vào được để kiểm tra, báo cáo quý tòa như vậy ạ. Bởi vì chúng tôi không vào được bên trong công trường để kiểm tra, cho nên dẫn đến không phát hiện ra được", ông Hưng giải thích.

"Không vào được công trường, chúng tôi đã báo cáo quận"

Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án CT6 Kiến Hưng, ông Hưng cho biết trong thời gian giữ chức Chủ tịch phường, ông phụ trách công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác trên địa bàn.

Tuy nhiên theo bị cáo, khi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tại Quyết định 1610, phường Kiến Hưng không được công bố quy hoạch và cũng không được giao nhiệm vụ cụ thể liên quan dự án này.

Ông Hưng khai thời điểm đơn vị thi công bắt đầu triển khai, phường thậm chí không biết đó là dự án của Tập đoàn Mường Thanh hay ông Lê Thanh Thản.

"Thế có biết có đơn vị đang triển khai thi công xây dựng dự án không?", chủ tọa hỏi.

Ông Hưng đáp khi ấy địa phương chỉ thấy khu đất được quây tôn, bắt đầu có hoạt động khởi công xây dựng.

Theo bị cáo, UBND phường không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng trả lời xét hỏi tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chủ tọa đặt vấn đề với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, bị cáo có chỉ đạo cấp dưới đến kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về xây dựng hay không.

Ông Hưng trả lời có, đồng thời cho biết đã phân công các phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế, đất đai, trong đó có ông Nguyễn Duy Uyển.

Sau đó cấp phó báo cáo việc "không thể vào công trường kiểm tra", ông Hưng cho biết đã phản ánh nội dung này tại cuộc họp giao ban UBND quận Hà Đông.

Bị cáo khai tại cuộc họp, lãnh đạo quận thống nhất sẽ bố trí lực lượng xuống kiểm tra, "nhưng sau đó không có lực lượng nào đến thực hiện".

Ông Hưng còn cho biết phường từng có báo cáo số 76 vào tháng 8-2011, tổng hợp những vướng mắc trên địa bàn, trong đó có dự án CT6 Kiến Hưng.

"Thế có kiểm tra vướng mắc của dự án này không?", chủ tọa tiếp tục hỏi.

Ông Hưng giải thích khi cán bộ địa phương đến phối hợp kiểm tra các vấn đề về tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung quanh thì đơn vị thi công không hợp tác.

Theo bị cáo, thời điểm đó phường chưa có hồ sơ dự án, nên cũng chưa thể xác định công trình có xây dựng sai quy hoạch hay không.

"Tức là không kiểm tra được mà vẫn cứ để mặc cho người ta thực hiện?", chủ tọa đặt vấn đề.

Ông Hưng cho rằng địa phương đã tổng hợp, báo cáo quận để có biện pháp xử lý, nhưng không nhận được chỉ đạo cụ thể nào thêm.

Chủ tọa: "Đây là nhiệm vụ thường xuyên, không phải được giao mới làm"

Trong phần xét hỏi tiếp theo, chủ tọa tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Hưng khi để doanh nghiệp xây dựng sai quy hoạch mà không có biện pháp ngăn chặn.

Cựu Chủ tịch phường mở đầu câu trả lời bằng việc bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của người dân mua căn hộ tại dự án, hơn 10 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên bị cáo tiếp tục cho rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, cơ chế quản lý trật tự xây dựng còn nhiều bất cập, lực lượng cán bộ cấp phường không đủ năng lực để kiểm tra dự án có quy mô lớn như CT6 Kiến Hưng.

"Nếu như được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì chúng tôi nhận trách nhiệm. Nhưng ở đây chúng tôi không được giao nhiệm vụ với dự án CT6", ông Hưng trình bày.

Chủ tọa ngắt lời, tiếp tục truy: "Đây không phải giao nhiệm vụ các bị cáo mới làm, mà là trách nhiệm thường xuyên các bị cáo phải làm, kiểm tra, giám sát".

Ông Hưng tiếp tục giải thích địa phương vẫn chủ động phân công cán bộ xuống công trường, nhưng do không được vào nên không phát hiện sai phạm.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị hại rời tòa sau phiên xử buổi sáng - Ảnh: NAM TRẦN

Khi được hỏi đã thực hiện hết trách nhiệm của mình hay chưa, bị cáo cho rằng đối với hoạt động kiểm tra nhà ở riêng lẻ, phường đã làm hết trách nhiệm. Riêng dự án CT6, dù không được giao nhiệm vụ cụ thể, địa phương vẫn chủ động kiểm tra và báo cáo quận.

"Nhưng mà đã hết trách nhiệm chưa?", chủ tọa tiếp tục truy hỏi.

Ông Hưng đáp nếu được giao nhiệm vụ thì phường phải thực hiện đầy đủ. Còn đối với CT6, bị cáo cho rằng những việc địa phương đã làm thậm chí vượt quá thẩm quyền.

Chủ tọa tiếp tục đặt vấn đề dự án thi công trong thời gian dài, khoảng 2-3 năm, nhưng địa phương không có biện pháp xử lý.

Ông Hưng giải thích thời điểm đó được Ban Thường vụ Quận ủy phân công đi học, vừa học vừa làm việc, trong bối cảnh địa phương chuyển đổi từ xã lên phường, bộ máy quản lý có nhiều thay đổi.

Chủ tọa ngắt lời, yêu cầu bị cáo trả lời có nhận thấy thiếu sót, trách nhiệm của mình trong vụ việc hay không.

Ông Hưng vẫn giữ quan điểm chỉ nhận trách nhiệm nếu được giao nhiệm vụ cụ thể mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

Chủ tọa một lần nữa nhấn mạnh kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, không phải nhiệm vụ đột xuất, phải chờ cấp trên giao mới thực hiện.

Trước câu hỏi việc thiếu trách nhiệm đã dẫn đến hậu quả hàng trăm người mua nhà không được cấp sổ đỏ, ông Hưng nói các bị cáo "rất đau buồn, không mong muốn sự việc xảy ra".

Tuy nhiên bị cáo tiếp tục giải thích lực lượng quản lý đô thị ở cơ sở vừa thiếu vừa yếu, trong khi cơ quan cấp quận không có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể hoặc tăng cường nhân lực.

"Chúng tôi đã nỗ lực một cách tối đa rồi", ông Hưng trình bày.

Cựu Chủ tịch phường không đồng tình với cáo buộc

Đáng chú ý, khi chủ tọa hỏi bị cáo có cho rằng mình bị oan khi viện kiểm sát truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không, ông Hưng khẳng định không đồng tình với cáo buộc.

"Tôi thấy rằng viện kiểm sát truy tố trách nhiệm hình sự đối với tôi không đúng người. Tôi rất là đau buồn", bị cáo nói.

Theo bị cáo, thời điểm đó phường chỉ có một số nhân viên hợp đồng, trong đó có những người là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên được bố trí làm công tác quản lý đô thị như kiểm tra lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường và bãi tập kết vật liệu.

Bị cáo tiếp tục nhấn mạnh không có đủ lực lượng và năng lực chuyên môn để kiểm tra dự án quy mô lớn.

Chủ tọa đặt lại câu hỏi có phải theo nhận thức của bị cáo, chỉ khi cấp trên chỉ đạo thì mới thực hiện, còn những việc khác không thuộc trách nhiệm của mình?

Ông Hưng trả lời: "Tôi nhận thức là bất cứ việc gì phải có giao nhiệm vụ cụ thể".

Khi chủ tọa nhắc lại đây là nhiệm vụ thường xuyên, bị cáo khẳng định địa phương đã chủ động kiểm tra những vấn đề liên quan môi trường, tiếng ồn, an toàn lao động.

Kết thúc phần trình bày, ông Hưng đề nghị hội đồng xét xử đánh giá khách quan, toàn diện vụ án và xem xét áp dụng Nghị quyết 29 của Quốc hội để "không truy cứu trách nhiệm hình sự" đối với mình và các cựu cán bộ cùng vụ án.

Lời khai của ông Hưng về việc không thể vào công trường khác với lời trình bày trước đó của ông Lê Thanh Thản.

Tại phiên tòa sáng cùng ngày, ông Thản khẳng định trong quá trình triển khai dự án không có ai đến kiểm tra. Khi chủ tọa nêu việc nhóm cán bộ phường khai từng đến công trường nhưng không được vào, ông Thản bác bỏ, cho rằng "không có chuyện này".

Theo cáo trạng, ông Đỗ Văn Hưng cùng hai cựu Phó chủ tịch phường Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và hai cựu lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông là Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Cả 5 người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan hậu quả 519 khách hàng mua căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, với số tiền được cáo trạng xác định hơn 531 tỉ đồng.