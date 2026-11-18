Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa sáng 18-11 - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 18-11, tại phiên tòa xét xử vụ 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, khi chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh hỏi về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật để quảng cáo, bán căn hộ cho khách hàng, ông Thản ban đầu chưa thừa nhận ngay.

Bị cáo cho rằng "về lý thuyết thì là gian dối".

Chủ tọa ngắt lời, yêu cầu bị cáo trả lời rõ không phải về lý thuyết mà trên thực tế hành vi đó có phải là lừa dối hay không.

Ông Thản đáp: "Đúng là lừa dối".

Khi chủ tọa tiếp tục hỏi đó có phải là hành vi lừa dối khách hàng không, ông Thản nói: "Cứ cho là lừa dối đi".

Trước cách trả lời này, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh yêu cầu bị cáo phải trả lời nghiêm túc. Ông Thản sau đó khẳng định: "Đúng là lừa dối".

Dù thừa nhận tội danh bị truy tố, ông Thản cho rằng việc xác định số tiền thu lợi bất chính và thiệt hại trong cáo trạng chưa chính xác.

Theo ông Thản, doanh nghiệp bán hơn 500 căn hộ, thu về hơn 500 tỉ đồng nhưng không có nghĩa được hưởng lợi toàn bộ số tiền đó. Muốn xác định số tiền thực tế thu lợi phải trừ đi chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để xây dựng các căn hộ.

"Không ai kiểm tra, tỉnh Hà Tây còn sợ tôi bỏ dự án đi"

Trả lời xét hỏi về quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản khai công trình được xây dựng từ năm 2010, đến năm 2013 thì hoàn thành.

Theo ông Thản, khi triển khai dự án, doanh nghiệp đã báo cáo chính quyền về việc chuyển đổi công năng khu văn phòng, khách sạn và được đồng ý. Tuy nhiên, khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp đã tự ý thực hiện.

"Cái sai của công ty là tự ý chuyển đổi công năng, sai mục đích sử dụng từ văn phòng dịch vụ cho thuê sang nhà ở căn hộ lâu dài", ông Thản trình bày.

Bị cáo thừa nhận việc làm này đã dẫn đến xây dựng sai mục đích sử dụng, sai quy hoạch được phê duyệt.

Ông Lê Thanh Thản đi trên xe Lexus đến tòa sáng 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với khu nhà thấp tầng, nơi quy hoạch có phần diện tích dành xây dựng nhà trẻ, ông Thản khai thời điểm đó đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000m² trên khu chung cư nên cho rằng "xây thêm sẽ thừa".

Vì suy nghĩ này, ông đã không cho xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch tại khu nhà thấp tầng.

Một nội dung được hội đồng xét xử tập trung làm rõ là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng trong suốt quá trình thi công dự án.

Khi chủ tọa hỏi có đoàn kiểm tra nào đến công trình hay không, ông Thản khẳng định không có ai đến kiểm tra. Theo lời bị cáo, thậm chí có đoàn đến còn động viên doanh nghiệp "cứ làm đi".

"Không có ai kiểm tra hết. Tỉnh Hà Tây khi ấy còn sợ tôi bỏ dự án đi", ông Thản khai.

Chủ tọa tiếp tục hỏi có cán bộ phường nào đến kiểm tra dự án hay không?

Ông Thản khẳng định: "Không có ai đến kiểm tra. Quận còn không có ai kiểm tra, nói gì phường".

Tuy nhiên, chủ tọa đặt vấn đề trong hồ sơ vụ án, nhóm cán bộ phường khai từng đến kiểm tra nhưng không được vào dự án.

Ông Thản bác bỏ nội dung này, khẳng định không có việc cán bộ đến kiểm tra nhưng bị ngăn cản, không cho vào công trình.

Tiếp tục làm rõ công tác quản lý xây dựng, chủ tọa hỏi trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng có văn bản nào yêu cầu tạm đình chỉ thi công hay không.

Ông Thản khai "không có bất kỳ văn bản tạm đình chỉ nào". Theo bị cáo, phải đến khi dự án hoàn thành, cơ quan chức năng mới có văn bản xử phạt hành chính.

Chuyển sang việc bán căn hộ, ông Thản xác nhận mình là người chỉ đạo triển khai bán nhà trong giai đoạn 2010-2013, đồng thời trực tiếp quyết định giá bán và nội dung hợp đồng mua bán.

Theo lời khai, việc thu tiền được thực hiện theo từng đợt, tương ứng với tiến độ xây dựng. Công trình hoàn thành đến đâu, người mua nhà thanh toán tiền đến đó.

Ông Lê Thanh Thản được người thân nắm tay dìu vào tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Khi chủ tọa hỏi về việc cấp sổ đỏ cho khách hàng, ông Thản nói không nắm được hết, chỉ biết một số căn hộ đã được cấp, một số chưa được cấp.

Chủ tọa đặt vấn đề trong hợp đồng mua bán có nội dung doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ, do đó bị cáo phải nắm rõ việc thực hiện cam kết này.

Ông Thản giải thích đã giao công việc cho cấp dưới nên không nắm được nguyên nhân cụ thể vì sao những khách hàng còn lại không được cấp sổ.

Bị cáo còn cho rằng thời điểm đó chưa ai chỉ ra công trình xây dựng sai quy hoạch, mãi sau này khi đưa bản vẽ quy hoạch ra mới biết sai phạm.

Ông Lê Thanh Thản khai đã nộp 530 tỉ đồng, "xin cơ hội sửa sai"

Về phương án giải quyết quyền lợi cho những người mua nhà, ông Lê Thanh Thản cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho khách hàng có nhu cầu chuyển đến.

"Nhà dưới Thanh Hà đã sẵn sàng rồi, có thể đưa người dân đến ở. Còn nếu họ muốn trả lại tiền thì chúng tôi trả tiền", ông Thản trình bày.

Đáng chú ý, khi được hỏi về nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả, ông Thản khai doanh nghiệp đã chuyển 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án từ ngày 17-11, một ngày trước phiên tòa.

Đối với cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng của ngân hàng, ông Thản giải thích đây là nguồn vốn doanh nghiệp có thể vay để tiếp tục thực hiện dự án tại Thanh Hà, phục vụ việc bố trí căn hộ cho người dân khi cần thiết.

100 bị hại và người liên quan đến dự tòa sáng 18-11 - Ảnh: GIANG LONG

Chủ tọa cũng đặt câu hỏi ngoài CT6 Kiến Hưng, trên địa bàn Hà Nội còn có những dự án nào của doanh nghiệp có sai phạm tương tự hay không.

Trả lời, ông Thản nói trên địa bàn Hà Nội có nhiều dự án vi phạm kiểu như vậy và đề nghị được tạo điều kiện để khắc phục dần.

Theo bị cáo, trước mắt doanh nghiệp chưa có nguồn lực nào khác. Nếu được tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ có phương án khắc phục bằng cách hoàn trả tiền hoặc bố trí căn hộ cho khách hàng.

Trong phần trình bày tại tòa, ông Thản gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử và những người dân mua nhà tại dự án vì "tội lỗi" của bị cáo gây ra.

Bị cáo thừa nhận lỗi của mình là tự ý chuyển đổi công năng từ văn phòng thương mại, dịch vụ cho thuê sang căn hộ ở lâu dài rồi bán cho khách hàng.

Ông đề nghị tòa cho mình một cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa chữa những sai phạm đã gây ra.

Đồng thời, ông Thản đưa ra hai kiến nghị. Thứ nhất, đề nghị được nộp 50% tiền thu lợi nhuận vào ngân sách nhà nước.

Thứ hai, xin được xem xét chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê để doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục phát triển.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes do ông Thản đứng đầu là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng. Dự án được phê duyệt quy hoạch gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B, trong đó CT6A có 231 căn hộ, còn CT6B là khách sạn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý thay đổi công năng, xây thêm cả tòa CT6C không có trong quy hoạch. Cơ quan truy tố xác định có 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, trong đó có 437 căn tại tòa CT6C, khiến 519 khách hàng bị thiệt hại. Theo cáo trạng, người mua đã thanh toán gần 591 tỉ đồng. Sau khi trừ số thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp đã kê khai và nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Kết quả định giá tài sản ngày 10-7-2026 xác định tổng giá trị 519 căn hộ này là hơn 2.047 tỉ đồng. Cùng bị xét xử với ông Thản còn có 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét xử 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản vụ 519 căn hộ không sổ đỏ Sáng 18-11, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản được chở đến tòa trên chiếc ô tô hạng sang, sau đó được dìu lên phòng xử. Từ sáng sớm, đông đảo người mua nhà, trong đó có những cụ già hơn 70 tuổi, mang theo hồ sơ đến dự phiên tòa vụ 519 căn hộ không sổ đỏ.



