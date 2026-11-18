Ông Lê Thanh Thản cùng các bị hại rời tòa trưa 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 18-11, ông Lê Đức Phương (68 tuổi) có mặt tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội từ sớm. Ông là một trong những cư dân đầu tiên chuyển về sinh sống tại tòa CT6C, dự án CT6 Kiến Hưng, đồng thời là một trong hơn 500 bị hại của vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.

Từng phải tìm "suất ngoại giao" mua nhà, 13 năm vẫn chưa có sổ đỏ

Nhớ lại thời điểm mua nhà năm 2011, ông Phương kể dự án khi ấy được nhiều người săn đón. Theo ông, muốn mua được căn hộ phải có người quen giới thiệu hoặc tìm được "suất ngoại giao".

Vợ chồng ông đều là giảng viên đại học. Khi ấy, gia đình sáu người sống chung nhiều năm, các con lần lượt trưởng thành, lập gia đình nên nhu cầu có chỗ ở riêng ngày càng cấp thiết.

Sau khi tìm được suất mua, vợ chồng ông quyết định bỏ gần 1,5 tỉ đồng, với giá khoảng 21 triệu đồng/m², để sở hữu căn hộ rộng hơn 70m² tại tầng 4 tòa CT6C.

Căn hộ được bàn giao, gia đình chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, sau 13 năm kể từ khi dự án đưa vào sử dụng, căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Theo chia sẻ của ông Phương, điều ông mong muốn nhất hiện nay là được tiếp tục sinh sống tại căn hộ đã mua, đồng thời được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống.

Nếu không thể ở lại, ông mong được chủ đầu tư bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường hiện nay.

Bị hại Lê Đức Phương đến tòa sáng 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng chung mong muốn được bảo đảm quyền lợi, bà Nguyễn Thị Thim, người mua căn hộ tại tầng 2 dự án CT6 Kiến Hưng, cho rằng nếu bố trí chỗ ở thay thế phải bảo đảm điều kiện phù hợp, còn nếu trả bằng tiền thì phải căn cứ giá thị trường.

Bà Thim cũng bày tỏ đồng tình với kết quả định giá tài sản mới trong vụ án, khi tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tăng gần bốn lần so với kết quả định giá trước đó.

Từ sáng sớm, đông đảo người mua nhà đã mang theo căn cước công dân, giấy triệu tập cùng các tập hồ sơ, hợp đồng mua bán căn hộ đến dự phiên tòa.

Trong số đó có một phụ nữ hơn 70 tuổi được con trai dìu đến tòa, mang theo bộ hồ sơ mua nhà đựng trong chiếc kẹp túi bóng đã cũ, ngả màu ố vàng. Bà mua nhà của ông Thản từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Những mong muốn của người mua nhà cũng là một trong những vấn đề được hội đồng xét xử tập trung làm rõ tại phiên tòa sáng 18-11.

Hà Nội phê duyệt phương án di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng

Trình bày tại tòa, đại diện UBND phường Kiến Hưng cho biết địa phương đã tiến hành rà soát các công trình vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng để đề xuất phương án khắc phục.

Theo đại diện phường, quy hoạch được duyệt chỉ có hai tòa nhà, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành ba tòa. Ngoài ra, một phần diện tích tại các tầng 2, 3 và 4 được chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng thành căn hộ.

Đối với khu nhà thấp tầng, trong tổng số 38 căn được xây dựng, có 10 căn ảnh hưởng đến diện tích đất quy hoạch dành cho giao thông và nhà trẻ.

Đại diện UBND phường cho biết trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí theo nghị quyết về cơ chế xử lý các dự án vi phạm của thành phố, địa phương đã đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 nhà thấp tầng, tổng cộng 135 căn, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân.

Ngày 17-11, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án xử lý các hạng mục vi phạm tại tổ hợp CT6 Kiến Hưng.

Theo phương án, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 thuộc khối đế của ba tòa CT6A, CT6B và CT6C phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ mục đích công cộng.

Trong đó, CT6A có 59 căn hộ, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Đối với khu nhà thấp tầng, 10 căn phải di dời, phá dỡ vì phần lớn diện tích xây dựng nằm trên đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm nhà trẻ và đường giao thông.

Ông Lê Thanh Thản rời tòa trưa 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo quyết định số 6302 ngày 17-11 của UBND TP Hà Nội, tại dự án CT6 Kiến Hưng, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa chung cư được tồn tại có điều kiện. Đối với khu nhà thấp tầng, 28 căn được tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc di dời, bồi thường, khắc phục các hạng mục vi phạm và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Mức bồi thường được xác định theo bản án của tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định.

Tại phiên tòa, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các dự án có sai phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đánh giá một số công trình đã xuống cấp, nhiều căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo đại diện thành phố, việc xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, đồng thời bảo đảm tính răn đe đối với những sai phạm xây dựng tại các dự án khác trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về căn cứ tham mưu phương án khắc phục, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các công trình được xem xét chia thành hai nhóm: những căn hộ có thể được tồn tại và những căn hộ buộc phải phá dỡ.

Việc phân loại dựa trên khả năng đáp ứng về dân số, điều kiện hạ tầng khu vực xung quanh cũng như tính chất, mức độ vi phạm của chủ đầu tư.

Định giá 519 căn hộ hơn 2.047 tỉ đồng, ông Thản khai đã nộp 530 tỉ Tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội cho biết việc định giá được thực hiện theo quy định pháp luật, áp dụng phương pháp so sánh, tham khảo thông tin từ chính quyền địa phương để xác định giá trị tài sản tại thời điểm tháng 5-2026. Đại diện đơn vị định giá độc lập cho hay đã thu thập các hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại CT6A, CT6B do cơ quan thuế cung cấp, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố kiểm tra thông tin và đối chiếu với giao dịch thị trường làm căn cứ định giá. Theo kết luận định giá ngày 10-7-2026, tổng giá trị 519 căn không được cấp sổ đỏ là hơn 2.047 tỉ đồng, tăng gần bốn lần so với kết quả định giá trước đó. Trong đó, 506 căn hộ chung cư trị giá hơn 1.856 tỉ đồng, 13 căn nhà liền kề hơn 191 tỉ đồng. Theo cáo trạng, 519 khách hàng đã thanh toán gần 591 tỉ đồng mua nhà. Sau khi trừ hơn 59 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Tại tòa, ông Thản thừa nhận tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng sai quy hoạch và có hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với số tiền thu lợi bất chính trong cáo trạng, cho rằng cần trừ chi phí xây dựng các căn hộ. Về khắc phục hậu quả, ông Thản khai đã chuyển 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án ngày 17-11. Ông cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến, còn người muốn nhận lại tiền sẽ được hoàn trả.