Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 19-11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) tiếp tục tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Sau một ngày thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trình bày quan điểm luận tội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Thản 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa dối khách hàng.

Đối với 5 cựu cán bộ cùng hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, viện kiểm sát đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Riêng ông Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, bị đề nghị 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Xây thêm cả tòa chung cư ngoài quy hoạch, 519 căn hộ không có sổ đỏ

Theo cáo buộc, Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản làm Tổng giám đốc là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2008, gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó, CT6A là chung cư với 231 căn hộ, còn CT6B được quy hoạch làm khách sạn.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công dự án sai nghiêm trọng so với quy hoạch được duyệt.

Chủ đầu tư không chỉ tăng diện tích, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng mà còn xây thêm cả tòa CT6C, vốn không có trong quy hoạch.

Cáo trạng xác định, dù dự án có nhiều sai phạm, từ tháng 3-2011, ông Thản vẫn quảng cáo không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong các hợp đồng mua bán do ông Thản trực tiếp ký, chủ đầu tư cam kết dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Tin tưởng những thông tin này, hàng trăm khách hàng ký hợp đồng, thanh toán tiền mua nhà.

Sau khi công trình hoàn thành và bàn giao, có 519 căn không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Trong đó, riêng tòa CT6C xây ngoài quy hoạch có 437 căn.

Theo kết quả điều tra, 519 khách hàng đã thanh toán gần 591 tỉ đồng. Sau khi trừ khoản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp đã kê khai và nộp, ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Kết quả định giá tài sản xác định tổng giá trị 519 căn không được cấp sổ đỏ lên tới hơn 2.047 tỉ đồng, gồm 506 căn hộ chung cư và 13 căn nhà liền kề.

Ông Lê Thanh Thản thừa nhận lừa dối khách hàng, đã nộp 530 tỉ đồng

Tại phiên tòa ngày 18-11, ông Lê Thanh Thản thừa nhận việc tự ý chuyển đổi công năng khu văn phòng, thương mại dịch vụ cho thuê sang căn hộ ở lâu dài khi chưa có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền là sai phạm của doanh nghiệp.

Theo lời khai, ông Thản là người chỉ đạo việc bán nhà, quyết định giá bán và nội dung các hợp đồng mua bán căn hộ.

Khi chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh hỏi việc đưa thông tin không đúng sự thật để quảng cáo, bán căn hộ có phải là hành vi gian dối hay không, ban đầu ông Thản cho rằng "về lý thuyết thì là gian dối".

Chủ tọa yêu cầu bị cáo trả lời rõ trên thực tế có phải lừa dối khách hàng hay không.

Sau những câu hỏi liên tiếp, ông Thản thừa nhận: "Đúng là lừa dối".

Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính trong cáo trạng.

Theo ông Thản, số tiền hơn 500 tỉ đồng thu từ việc bán căn hộ còn bao gồm cả chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra để xây dựng. Vì vậy, cần trừ chi phí này mới xác định được số tiền thực tế thu lợi.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản gửi lời xin lỗi người mua nhà và đề nghị được tạo cơ hội sửa chữa sai phạm.

Bị cáo cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những người có nhu cầu chuyển đến. Những khách hàng không muốn nhận nhà thay thế sẽ được hoàn trả tiền.

Ông Thản khai đã chuyển 530 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án trước phiên tòa.

Khoản tiền này sau đó được đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội xác nhận đã nhận vào ngày 16-11, nhằm phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Tại tòa, ông Thản cũng cho biết chấp nhận bồi thường theo giá thị trường, dù chưa nắm rõ mức giá cụ thể.

Năm cựu cán bộ bị cáo buộc để sai phạm kéo dài Liên quan vụ án, viện kiểm sát còn truy tố 5 cựu cán bộ gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch phường; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Cơ quan điều tra xác định UBND phường Kiến Hưng, UBND quận Hà Đông và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý sai phạm tại công trình. Ngoài trách nhiệm hình sự của các bị cáo, phiên tòa còn xem xét việc giải quyết quyền lợi cho 519 người mua nhà không được cấp sổ đỏ. Theo phương án xử lý đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, 125 căn hộ chung cư phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng; 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ. Đối với những công trình được phép tồn tại có điều kiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện các thủ tục theo quy định. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng đã rà soát nguồn lực của chủ đầu tư, đồng thời chuẩn bị phương án bồi thường, bố trí nhà ở thay thế nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân.