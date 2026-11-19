Ông Lê Thanh Thản đến tòa ngày 19-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 19-11, trong phần luận tội vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tòa buộc ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn trả, bồi thường cho những người mua nhà bị ảnh hưởng bởi các sai phạm xây dựng.

Theo cơ quan công tố, đây là vụ án có số lượng bị hại lớn, lên tới 519 người, với tổng thiệt hại được xác định hơn 531 tỉ đồng. Nhiều khách hàng đã bỏ tiền mua nhà, chuyển đến sinh sống hơn chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Đáng chú ý, viện kiểm sát đề nghị việc bồi thường đối với những trường hợp phải trả lại nhà không chỉ căn cứ vào giá mua ban đầu mà phải tính cả phần chênh lệch so với giá thị trường tại thời điểm xét xử.

Hai khoản tiền người mua nhà được đề nghị nhận lại

Trong phần giải quyết trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên buộc Công ty Bemes có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng.

Đồng thời, ông Lê Thanh Thản phải liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Theo cách tính được viện kiểm sát trình bày, tổng số tiền hoàn trả theo hợp đồng cộng với khoản bồi thường chênh lệch sẽ tương đương giá trị thị trường hiện tại của căn nhà.

Như vậy, với những trường hợp phải bàn giao lại nhà, việc bồi thường không chỉ dừng ở khoản tiền đã thanh toán cho chủ đầu tư hơn chục năm trước mà còn tính đến giá trị căn nhà tại thời điểm giải quyết vụ án.

Để làm căn cứ, viện kiểm sát dẫn kết luận định giá tài sản ngày 10-7-2026 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Theo đó, tổng giá trị 519 căn nhà không đủ điều kiện cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng được xác định hơn 2.047 tỉ đồng.

Trong số này, 506 căn hộ chung cư được định giá hơn 1.856 tỉ đồng, còn 13 căn nhà liền kề có tổng giá trị hơn 191 tỉ đồng.

Đối với các hộ dân có căn hộ, nhà ở thuộc diện buộc phải di dời để xử lý sai phạm, viện kiểm sát đề nghị họ bàn giao lại tài sản cho Công ty Bemes.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các công trình vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đồng thời thực hiện nghĩa vụ hoàn trả và bồi thường.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó, tại phiên tòa ngày 18-11, ông Lê Thanh Thản cũng chấp nhận phương án bồi thường theo giá thị trường.

"Bị cáo chấp nhận bồi thường theo giá thị trường từng thời điểm một", ông Thản đã trình bày.

Theo đại diện viện kiểm sát, việc HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết 96/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình, dự án vi phạm là cơ sở để giải quyết những tồn tại kéo dài tại CT6 Kiến Hưng.

Theo nghị quyết và các quyết định liên quan, một số căn hộ được xem xét tiếp tục tồn tại, không phải di dời nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Viện kiểm sát đánh giá đây là "chính sách nhân văn", nhằm hạn chế tối đa số người phải di dời, giảm thiểu thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo phương án xử lý được UBND TP Hà Nội phê duyệt, 125 căn hộ chung cư tại tầng 2 và 3 của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng. Ngoài ra, 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ.

Các công trình còn lại được xem xét tồn tại có điều kiện, gắn với việc khắc phục các sai phạm theo quy định.

VKS: Sai phạm làm suy giảm lòng tin của người dân

Trong phần đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện viện kiểm sát xác định ông Lê Thanh Thản là người chịu trách nhiệm chính đối với những sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo cơ quan công tố, dù dự án đã được phê duyệt quy hoạch, ông Thản vẫn chỉ đạo tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng chiều cao, thay đổi công năng công trình và xây thêm cả một tòa chung cư không có trong quy hoạch.

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán căn hộ cho khách hàng.

Theo viện kiểm sát, ông Thản đã quảng cáo dự án được phê duyệt, thiết kế công trình tuân thủ các quy định xây dựng, giá bán bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua nhà.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt với hai tòa cao tầng CT6A và CT6B, trong đó CT6A có 231 căn hộ, còn CT6B là khách sạn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý thay đổi công năng, tăng diện tích xây dựng và xây thêm tòa CT6C ngoài quy hoạch, nâng tổng số căn hộ khu nhà cao tầng lên 1.582 căn.

Sau khi công trình hoàn thành, có 519 căn không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, trong đó riêng tòa CT6C có 437 căn.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi của ông Thản có tính chất nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế, uy tín doanh nghiệp, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua nhà.

Đối với 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), cơ quan công tố cho rằng việc thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn sai phạm đã gián tiếp gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 hộ dân.

Theo viện kiểm sát, hành vi của nhóm cán bộ không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước mà còn tác động đến niềm tin của người dân.

"Hành vi của các bị cáo làm suy giảm lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị", đại diện viện kiểm sát nhận định.

Đã nộp 530 tỉ đồng, ông Thản được đề nghị án treo

Dù đánh giá hậu quả vụ án đặc biệt lớn, viện kiểm sát cũng ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của ông Lê Thanh Thản.

Theo cơ quan công tố, trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án, ông Thản đã tích cực phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương, tìm phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà.

Ngày 16-11, ông Thản đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội, nhằm chuẩn bị nguồn lực thực hiện trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Ngoài việc chủ động chuẩn bị tài chính, viện kiểm sát còn xem xét ông Thản đã trên 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định pháp luật.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị hại rời tòa sau phiên xử ngày 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Từ những căn cứ trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Thanh Thản từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa dối khách hàng, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với nhóm cựu cán bộ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, viện kiểm sát đề nghị các ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch phường; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng ông Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, bị đề nghị 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.