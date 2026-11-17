Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 17-11, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 6301 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 96 ngày 4-11-2026 của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng liên quan tới 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án được quy định tại Điều 1 của nghị quyết, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới.

Quá trình xử lý phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

12 công trình, dự án nằm trong kế hoạch xử lý gồm:

CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng). Công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh). CT5 Tân Triều (phường Hà Đông). Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông). CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công). VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Hoàn thành di dời các hộ dân thuộc diện quy định trước ngày 31-12-2027

Theo tiến độ được UBND TP Hà Nội đề ra, cả 12 công trình, dự án phải hoàn thành việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31-12-2027.

Đối với việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang công trình, thời hạn hoàn thành được xác định trước ngày 31-12-2028.

Cùng thời hạn này, các dự án phải hoàn thành việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện.

Đối với việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp thuộc hoặc không thuộc diện phải di dời, kế hoạch xác định tiến độ cụ thể theo từng dự án.

Trong đó tại công trình hỗn hợp Đại Thanh và các dự án HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận được triển khai từ quý 1-2027 và hoàn thành trong quý 4-2028.

Đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ và các công trình VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, thời hạn hoàn thành nội dung này được xác định trong quý 4-2028.

Không sử dụng ngân sách nhà nước chi trả chi phí thuộc trách nhiệm chủ đầu tư

Để thực hiện kế hoạch, UBND TP Hà Nội yêu cầu phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ, xác định tiến độ hoàn thành theo từng dự án.

Đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND cấp xã và chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo công trình.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Tiến độ xử lý các vi phạm 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh - Đồ họa: PHẠM TUẤN

Chủ đầu tư không tự phá dỡ sẽ bị cưỡng chế Trước đó ngày 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh. 12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Theo nghị quyết, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chịu các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm. Ngân sách nhà nước không chi trả các khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư. Việc thực hiện nghị quyết không làm mất quyền khiếu nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Đối với công trình, hạng mục phải phá dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định buộc phá dỡ có hiệu lực, chủ đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí kinh phí và công khai kế hoạch di dời, phá dỡ. Nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả. Việc phá dỡ phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận và vệ sinh môi trường. Trường hợp phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP quyết định. Với công trình được phép tồn tại có điều kiện, chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp từ phần vi phạm trật tự xây dựng. Số tiền được tính bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá 1m² xây dựng theo suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình, dự án được đưa vào sử dụng thực tế, rồi nhân với 50%. Khoản tiền này được chủ đầu tư nộp trực tiếp vào ngân sách TP thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo thời hạn ghi trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án, công trình được phép tồn tại được xác định theo bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế.