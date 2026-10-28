12 chung cư của Mường Thanh vượt quy hoạch 18.184 căn hộ: Không tự phá dỡ sẽ cưỡng chế

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

12 dự án gồm tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Chủ đầu tư phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết - Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo nghị quyết, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chịu các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm. Ngân sách nhà nước không chi trả các khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư. Việc thực hiện nghị quyết không làm mất quyền khiếu nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Đối với công trình, hạng mục phải phá dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định buộc phá dỡ có hiệu lực, chủ đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí kinh phí và công khai kế hoạch di dời, phá dỡ.

Nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả. Việc phá dỡ phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận và vệ sinh môi trường.

Trường hợp phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP quyết định.

Với công trình được phép tồn tại có điều kiện, chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp từ phần vi phạm trật tự xây dựng. Số tiền được tính bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá 1m² xây dựng theo suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình, dự án được đưa vào sử dụng thực tế, rồi nhân với 50%.

Khoản tiền này được chủ đầu tư nộp trực tiếp vào ngân sách TP thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo thời hạn ghi trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án, công trình được phép tồn tại được xác định theo bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế.

Cư dân bàn giao nhà trong 90 ngày sau khi nhận đủ tiền bồi thường

Về quyền lợi người dân, người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư.

Đối với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua nhận tiền bồi thường của chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Người mua nhà thuộc diện phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện. Phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận; cư dân được tạm cư tại chỗ đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng công trình.

Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh một lần, với mức tương đương sáu tháng lương tối thiểu vùng. Khoản hỗ trợ do chủ đầu tư chi trả.

Đối với trường hợp không phải di dời, người mua căn hộ, nhà ở không phải nộp chi phí phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký.

Người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Nghị quyết giao UBND TP thành lập Hội đồng thẩm định giá và quyết định chi tiết về thời gian thực hiện.

Trước khi di dời, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, lập danh sách các căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan.

Phương án di dời phải được công khai, đồng thời tiếp nhận và xem xét ý kiến của người bị di dời.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, UBND TP quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư để thực hiện.