Dự tính 2027 di dời dân khỏi chung cư Kim Văn - Kim Lũ, xử nghiêm sai phạm xây dựng

Chung cư Kim Văn - Kim Lũ được xác định vi phạm mật độ xây dựng, sai quy hoạch - Ảnh: NAM TRẦN

UBND phường Định Công (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội liên quan đến các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Di dời người dân tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ trong năm 2027

Theo kế hoạch, UBND phường sẽ phối hợp các sở, ngành kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể hiện trạng sai phạm tại 246 căn hộ xây dựng từ tầng 2 đến tầng 4 tại 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B và CT12C (chung cư Kim Văn - Kim Lũ).

Trong tháng 10 và 11-2026, các đơn vị sẽ rà soát từng tòa nhà, tầng và căn hộ; xác định tình trạng sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê và các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ.

Từ tháng 11 đến tháng 12-2026, phường phối hợp các đơn vị liên quan xác định giá đền bù, cập nhật danh sách các căn hộ phải di dời, chuẩn bị phương án vận động, tổ chức di dời và bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Việc di dời dự kiến triển khai trong năm 2027 trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hạng mục thuộc diện phải phá dỡ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2028, sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Chung cư Kim Văn - Kim Lũ nằm cạnh đường vành đai 3 - Ảnh: NAM TRẦN

Xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết việc xử lý là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực quản lý và quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo người dân.

“Xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Mọi phương án xử lý, di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu rà soát chính xác hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý với thực tế, làm rõ các tồn tại về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phòng cháy, chữa cháy.

“Số liệu rà soát phải chính xác, khách quan, có kiểm chứng, không chỉ dựa vào báo cáo của chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn thành phố xem xét, đề xuất phương án xử lý”, ông Anh nói.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo phường yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ khắc phục theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo định hướng xử lý, chủ đầu tư sẽ phải khắc phục vi phạm tại khối đế các tòa nhà, đưa phần diện tích này về đúng chức năng công cộng, thương mại, dịch vụ theo quy hoạch.

Phần diện tích các căn hộ sau khi di dời sẽ được nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, ưu tiên cho sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, văn phòng và chỗ đỗ xe phục vụ cư dân.

“Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân”, ông Anh khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết qua các cuộc họp của lãnh đạo thành phố và nghị quyết của HĐND TP, 246 hộ dân có nhu cầu, nguyện vọng sẽ được bố trí nơi ở mới tốt hơn nơi ở hiện nay.

Ngay sau hội nghị, các đơn vị sẽ rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý và thống nhất số liệu của 4 tòa nhà, làm cơ sở để thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý.

Nhiều người dân mong muốn được ở lại chung cư Kim Văn - Kim Lũ Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 27 Trần Lan Phương cho biết khu vực này có đặc điểm quản lý, sử dụng phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhiều hộ dân. Việc xử lý sai phạm cũng tác động đến đời sống, sinh hoạt, công việc của các hộ dân đã sinh sống tại đây hơn 10 năm. Bà Phương đề nghị các cấp có phương án và lộ trình xử lý phù hợp, kết hợp tuyên truyền, vận động, đối thoại với việc xử lý theo quy định để tạo sự đồng thuận và bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn. Theo Trưởng ban quản trị tòa CT12C Uông Văn Cương, qua tiếp xúc cư dân, nhiều người mong muốn được tiếp tục ở lại.