Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 kiểm tra cửa hàng tạp hóa có dấu hiệu mua bán bình gas mini trái quy định - Ảnh: MINH HÒA



Bán bình gas mini không đảm bảo an toàn kỹ thuật

Chiều 24-11, phóng viên Tuổi Trẻ theo chân đoàn công tác của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP.HCM) phối hợp công an các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội... thực hiện tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán khí hóa lỏng (LPG) tại TP.HCM.

Đợt kiểm tra được triển khai trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về người và tài sản, đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ việc sử dụng khí gas.

Khoảng 16h cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một cửa hàng tạp hóa trên đường Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP.HCM.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 82 bình gas mini, gồm bình còn gas bên trong và vỏ bình đã qua sử dụng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cửa hàng có dấu hiệu kinh doanh bình gas mini trái quy định.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, cho biết việc mua bán, sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng, sang chiết và nạp lại gas trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Theo Trung tá Tráng, bình gas mini chỉ được thiết kế sử dụng một lần, không được phép nạp lại. Quá trình sang chiết, nạp gas không bảo đảm điều kiện kỹ thuật có thể khiến vỏ bình bị suy giảm độ bền, dẫn đến rò rỉ khí gas, phát sinh cháy, nổ.

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, các bình gas đặt gần nhau có thể gây nổ liên hoàn, khiến hậu quả nghiêm trọng hơn.

"Thực tế, nhu cầu sử dụng bình gas mini của công nhân, sinh viên và người dân tại các khu nhà trọ vẫn còn nên vẫn có nguồn cung. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu các cấp tổng rà soát, xử lý những trường hợp mua bán, sang chiết gas trái phép; đồng thời đến các khu nhà trọ tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng", Trung tá Tráng nói.

Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm những địa điểm sản xuất, sang chiết gas trái phép, nhằm ngăn chặn nguồn cung bình gas không bảo đảm an toàn.

Tiếp đó, đoàn công tác phối hợp Công an phường Vĩnh Hội kiểm tra một quán nhậu trên đường Bến Vân Đồn về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng bếp gas.

Tại đây, lực lượng chức năng hướng dẫn nhân viên cách kiểm tra hệ thống dây dẫn, van khóa, bộ điều áp; cách nhận biết và xử lý khi xảy ra rò rỉ khí gas.

Anh Lê Tống Hải, quản lý quán, cho biết đã tiếp thu các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt là việc lựa chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không mua bình gas trôi nổi trên thị trường.

Không để bỏ lọt, bỏ sót các cơ sở sang chiết gas trái phép

Ngày 24-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng PC07, cho biết ngay sau vụ nghi nổ khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận, Công an TP.HCM đã có văn bản tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các cấp, các ngành tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo này, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, giao Phòng PC07 chủ trì, phối hợp với công an cấp xã tổ chức triển khai đồng loạt.

Theo Trung tá Châu, đợt kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG, đồng thời nhận diện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn gas.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, không để bỏ lọt, bỏ sót các cơ sở sang chiết gas trái phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, PC07 sẽ đề xuất xử lý hình sự.

Hiện TP.HCM có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh khí LPG. Thời gian tới, Phòng PC07 sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở này.

Trung tá Châu cũng khuyến cáo các tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ có nhu cầu kinh doanh bình gas mini cần tìm hiểu kỹ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật về an toàn. Việc kinh doanh và sử dụng chỉ được thực hiện đối với những loại bình gas mini bảo đảm các điều kiện an toàn.

Theo ông Châu, trên thị trường hiện có hai loại bình gas mini: loại chỉ sử dụng một lần và loại được thiết kế để nạp lại. Tuy nhiên đối với bình được nạp lại, việc này phải được thực hiện tại cơ sở có đủ điều kiện, bảo đảm các yêu cầu an toàn theo quy định.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, trả lời phỏng vấn - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ khí gas Trước nguy cơ cháy, nổ do rò rỉ và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn khi sử dụng gas. Người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không nhận những bình bị móp méo, gỉ sét nghiêm trọng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bị can thiệp. Bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc khu vực thấp, kín gió. Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, không bị nứt, gãy, phồng; van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Khi sử dụng bếp gas, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp để sưởi ấm, hong khô quần áo hoặc đặt vật dễ cháy gần bếp. Khi kết thúc nấu nướng, cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, tuyên truyền sử dụng gas đúng quy định tại quán nhậu - Ảnh: MINH HÒA



Các bình gas mini không đảm bảo an toàn kỹ thuật được phát hiện tại tiệm tạp hóa - Ảnh: MINH HÒA