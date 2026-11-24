PC07 Công an TP.HCM khuyến cáo tại sao khí gas gây nổ - Ảnh: PC07

Ngày 24-11, theo đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, khí gas được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt gia đình, nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, nếu bình gas, van khóa, dây dẫn hoặc hệ thống cấp gas không bảo đảm an toàn, xảy ra rò rỉ nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể dẫn đến cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đối với các hộ gia đình, PC07 khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở cung cấp gas uy tín, sử dụng bình gas có nguồn gốc rõ ràng, không dùng bình bị móp méo, gỉ sét hoặc hư hỏng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra van khóa, dây dẫn, bộ điều áp và các mối nối để phát hiện sớm dấu hiệu rò rỉ.

Bình gas phải được đặt ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, không đặt trong hầm hoặc phòng kín. Sau khi sử dụng, người dân cần khóa van bình gas, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi.

Đặc biệt, không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị gas khi không có chuyên môn và tuyệt đối không dùng lửa để kiểm tra rò rỉ.

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, PC07 yêu cầu thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp gas, đường ống dẫn, van khóa, bộ điều áp và các thiết bị sử dụng gas; kịp thời thay thế những thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Khu vực đặt bình gas phải thông thoáng, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc kiểm tra, xử lý sự cố.

Các cơ sở cần phân công nhân viên kiểm tra hệ thống gas trước, trong và sau mỗi ca kinh doanh; khóa van tổng và van bình gas khi kết thúc hoạt động.

Đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, tập huấn cho nhân viên kỹ năng nhận biết và xử lý tình huống rò rỉ gas, cháy, nổ.

Đối với các cơ sở kinh doanh, phân phối gas, cơ quan chức năng lưu ý phải thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện an toàn trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và cung cấp khí gas.

Không kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; không sang chiết, nạp gas trái phép và không thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại.

Đặc biệt, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình gas, người dân cần nhanh chóng cảnh báo, đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

PC07 lưu ý tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, quạt, máy hút mùi, cầu dao; không sử dụng bật lửa, diêm, hút thuốc hoặc dùng điện thoại tại khu vực nghi rò rỉ gas vì có thể phát sinh tia lửa gây cháy, nổ.

Người dân chỉ khóa van gas nếu có thể thực hiện an toàn; mở cửa bằng tay để khí gas thoát ra ngoài theo cách thông gió tự nhiên nếu điều kiện cho phép. Trường hợp không thể kiểm soát sự cố, cần nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn và gọi số 114 để thông báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động kiểm tra, sử dụng gas an toàn; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi kinh doanh, sang chiết gas trái phép hoặc nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy đến cơ quan công an, chính quyền địa phương.

PCCC TP.HCM khuyến cáo 3 bước sau khi nấu xong bằng bếp gas - Ảnh: PC07