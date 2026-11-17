Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM vừa khuyến cáo người dân chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi sang chiết gas không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tình trạng sử dụng dụng cụ thô sơ để bơm chiết gas, thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại.

Theo PC07, rò rỉ khí gas có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Khi thoát ra ngoài, hơi gas tích tụ trong không gian kín, hòa trộn với không khí tạo thành hỗn hợp có khả năng cháy, nổ khi gặp nguồn lửa hoặc tia lửa điện.

Sức ép từ vụ nổ có thể phá hủy tường, cửa, kết cấu chịu lực, khiến một căn nhà hoặc nhiều công trình liền kề sập đổ. Người bên trong và khu vực xung quanh có nguy cơ bị bỏng, chấn thương do sức ép, mảnh vỡ hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Đáng lưu ý, hỗn hợp hơi gas và không khí vẫn có thể phát nổ ngay cả khi bình chứa chưa bị hư hỏng. Vì vậy, mùi gas bất thường hoặc tiếng xì tại khu vực đặt bình phải được xem là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, đèn, quạt, máy hút mùi hoặc sử dụng các thiết bị điện tại khu vực nghi rò rỉ gas. Những thao tác tưởng chừng bình thường này có thể phát sinh tia lửa, trở thành nguồn kích hoạt cháy, nổ.

Khi phát hiện sự cố, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển ra nơi an toàn và báo lực lượng chức năng.

Chỉ khóa van bình gas khi có thể tiếp cận ngay và thực hiện an toàn. Nếu mùi gas nồng, tiếng xì lớn, không thể khóa van hoặc đã xảy ra cháy, cần lập tức rời khỏi khu vực, không cố tiếp cận bình gas hay dùng dụng cụ cưỡng bức van khóa.

Trên đường thoát ra ngoài, người dân có thể mở cửa bằng tay để tạo thông gió tự nhiên nếu bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, không sử dụng quạt điện, cửa cuốn điện để đẩy khí gas. Việc mở cửa cũng không được làm chậm quá trình sơ tán.

Đối với trường hợp gas đang cháy tại điểm rò rỉ, không tự ý dập lửa khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn. Bởi nếu ngọn lửa bị dập nhưng khí gas vẫn tiếp tục thoát ra, lượng khí này có thể tích tụ và gây cháy, nổ nghiêm trọng hơn.

Người dân cũng không tự ý ôm, di chuyển bình gas đang rò rỉ, đang cháy hoặc bị nung nóng. Những tình huống này cần được giao cho lực lượng chuyên trách xử lý.

Khi xảy ra sự cố rò rỉ gas không kiểm soát được, có cháy hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến người xung quanh, người dân cần gọi số điện thoại 114 từ vị trí an toàn. Khi báo tin, cần cung cấp địa chỉ cụ thể, mô tả tình trạng sự cố và thông tin về người có thể còn mắc kẹt bên trong (nếu có).

Sau khi sự cố được xử lý, người dân không tự ý bật bếp thử, tháo van hoặc vá dây dẫn gas. Chỉ sử dụng trở lại khi hệ thống đã được người có chuyên môn kiểm tra, khắc phục và xác nhận an toàn.

Phản ánh cơ sở sang chiết gas bằng dụng cụ thô sơ Đối với hoạt động kinh doanh gas, PC07 khuyến cáo người dân cần chủ động phản ánh khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết gas bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình gas mini để bơm chiết lại, đưa bình gas hư hỏng vào sử dụng hoặc có những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ. Người dân có thể thông tin đến công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi có cơ sở hoạt động để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Nội dung phản ánh nên nêu rõ địa điểm, thời gian, hoạt động quan sát được và số điện thoại liên hệ. Hình ảnh, video ghi nhận từ vị trí an toàn cũng có thể cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ việc xác minh. PC07 lưu ý người dân không tự ý vào khu vực kho chứa, tiếp cận bình gas hoặc đối chất với những người đang thực hiện sang chiết để tìm thêm chứng cứ, tránh nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần phản ánh trực tiếp về các dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, sang chiết gas, người dân có thể liên hệ Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng PC07, số điện thoại 098 348 1400. Việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng được xem là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động sang chiết, kinh doanh gas không bảo đảm an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát vụ nổ ở đường Bùi Văn Ba, xảy ra ngày 13-11 - Ảnh: PC07