TP.HCM rà soát toàn bộ cửa hàng kinh doanh gas

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát vụ nổ ở đường Bùi Văn Ba, xảy ra ngày 13-11 - Ảnh: PC07

Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên toàn địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy, nổ tương tự vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Tân Thuận.

Theo công văn UBND TP.HCM, khoảng 11h05 ngày 13-11, vụ nổ xảy ra tại hộ kinh doanh ở số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương, 2 căn nhà sập hoàn toàn và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng một phần.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, tại Công văn số 11226/UBND-NCPC ngày 14-11, UBND TP.HCM yêu cầu UBND phường Tân Thuận phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn đối với các công trình lân cận, phòng ngừa sự cố thứ cấp.

Công an TP.HCM được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công an thành phố và UBND cấp xã rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và nạp khí LPG.

Trong đó tập trung phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép; kinh doanh gas không đủ điều kiện; sử dụng chai chứa khí và thiết bị không bảo đảm an toàn theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn, nhất là những cơ sở nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn

Một nội dung được đặc biệt lưu ý là kiểm soát tổng trữ lượng gas tồn chứa tại các cửa hàng, bảo đảm không vượt quá 1.000kg theo quy định tại TCVN 6223:2017. Các địa phương phải phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa gas và an toàn phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân sử dụng gas an toàn, trang bị kỹ năng nhận biết, xử lý khi xảy ra rò rỉ khí gas, cháy, nổ.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để cấp cứu, điều trị tốt nhất cho những người bị thương.

Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, nguy cơ mất an toàn của công trình xảy ra vụ nổ và các công trình lân cận.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp xã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các giải pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thời hạn hoàn thành rà soát ban đầu các cơ sở kinh doanh gas trên toàn địa bàn là 15 ngày kể từ ngày ban hành công văn. Các đơn vị phải báo cáo kết quả rà soát, những vi phạm phát hiện và biện pháp xử lý về UBND TP.HCM thông qua Công an thành phố.

Công an TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này.