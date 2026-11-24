Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ nổ nghi do khí gas tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa sáng 24-11 - Ảnh: HỒNG QUANG



Sáng 24-11, vụ nổ tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas.

Sự cố một lần nữa cảnh báo nguy cơ từ việc rò rỉ gas trong không gian kín. Đáng chú ý, những thao tác tưởng chừng vô hại như bật quạt, tắt đèn hay rút phích cắm điện khi ngửi thấy mùi gas đều có thể tạo tia lửa, kích hoạt cháy nổ.

Ngửi thấy mùi gas, cần làm gì?

Theo Hội đồng Giáo dục và Nghiên cứu propane Mỹ (PERC), khi ngửi thấy mùi gas hoặc nghi ngờ có rò rỉ, người dân cần coi đây là tình huống khẩn cấp và nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi căn nhà hoặc khu vực nguy hiểm.

Trên đường thoát ra, không bật đèn để nhìn rõ hơn, cũng không tắt đèn hoặc tắt các thiết bị đang hoạt động. Tuyệt đối không cắm, rút phích điện; không bật quạt hay máy hút mùi với ý định đẩy khí gas ra ngoài. Cả thao tác bật lẫn tắt thiết bị đều có thể phát sinh tia lửa.

Người dân cũng không hút thuốc, dùng diêm, bật lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas rò rỉ. Hãy ra nơi an toàn, cách xa khu vực đó rồi mới gọi lực lượng cứu hỏa và đơn vị cung cấp gas.

Chỉ khóa van cấp gas nếu có thể thực hiện an toàn, không phải đi sâu vào khu vực có khí gas. Nếu nghi rò rỉ ngay tại bình, không tiếp cận để cố thao tác.

Cơ quan quản lý năng lượng bang Connecticut (Mỹ) còn khuyến cáo người dân không bấm chuông cửa, sử dụng thang máy hoặc khởi động xe tại nơi có thể có khí gas rò rỉ.

Sau khi ra ngoài, không quay lại nhà chỉ vì mùi gas đã nhạt hoặc không còn ngửi thấy. Cần chờ lực lượng ứng cứu, đơn vị cung cấp gas hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra và xác nhận an toàn. Toàn bộ hệ thống phải được kiểm tra, xử lý hết điểm rò trước khi sử dụng bếp trở lại.

Gia đình có thể lắp thiết bị phát hiện rò rỉ gas, nhưng cần chọn đúng loại có khả năng phát hiện khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Máy báo khói hoặc máy báo khí CO không mặc nhiên phát hiện được khí gas.

Nếu thiết bị phát tín hiệu cảnh báo, hãy rời khỏi khu vực ngay cả khi chưa ngửi thấy mùi. Ngược lại, nếu đã ngửi thấy mùi gas, không chờ máy báo động mới xử lý.

Không thể chỉ dựa vào khứu giác để phát hiện rò gas

Hiện trường vụ nổ khí gas tại Allentown, Pennsylvania (Mỹ) năm 2011 - Ảnh: MORNING CALL

Ông Michael S. Wogalter, giáo sư danh dự ngành tâm lý học tại Đại học bang North Carolina (Mỹ), cho biết chất tạo mùi được thêm vào gas nhằm giúp con người nhận biết khi xảy ra rò rỉ. Tuy nhiên, khứu giác không phải lúc nào cũng phát hiện được nguy cơ.

Trong phân tích đăng trên tạp chí Ergonomics in Design năm 2011, nhóm tác giả chỉ ra rằng tình trạng nghẹt mũi, đang ngủ hoặc mùi thức ăn, khói thuốc lấn át có thể khiến người trong nhà bỏ qua dấu hiệu rò gas.

Khứu giác cũng có thể quen dần sau một thời gian tiếp xúc, khiến người dùng ít nhận thấy mùi hơn. Ngoài ra, chất tạo mùi có thể bị một số bề mặt, vật liệu hấp thụ hoặc giữ lại. Vì vậy, không ngửi thấy mùi hoặc cảm thấy mùi đã nhạt không đồng nghĩa khu vực đã an toàn.

Máy phát hiện gas có thể bổ sung khả năng cảnh báo nhưng không bảo đảm phát hiện mọi trường hợp. Thiết bị có thể không hoạt động khi hết pin hoặc bỏ sót khí tích tụ ở vị trí khác.

Người dùng cần lắp đặt đúng hướng dẫn, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, đồng thời không xem thiết bị là biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối.