Toàn cảnh hiện trường vụ nổ khí gas làm 7 người chết - Ảnh: HỒNG QUANG

Liên quan vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) Công an thành phố Hà Nội cho hay qua điều tra ban đầu, xác định căn nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Vụ nổ xảy ra do khí gas rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy nổ.

Đến nay, vụ nổ đã làm 7 người tử vong.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết hiện nay tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Theo khuyến cáo, các cửa hàng cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Đồng thời sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Chủ cửa hàng phải trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định. Cùng đó là thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và thường xuyên tự kiểm tra, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động.

Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải đảm bảo phòng nổ.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép. Không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định và không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với người sử dụng khí gas

Cơ quan chức năng khuyến cáo chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện. Trước khi sử dụng cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình; không sử dụng bình không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Lưu ý đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình - Ảnh: HỒNG QUANG

Bình gas cần được đặt thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa. Vị trí này cần tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng. Việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dụng cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi, đồng thời không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ.

Sử dụng bếp gas tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành. Kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo. Không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy. Duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Lưu ý khi có hiện tượng rò rỉ khí gas - Ảnh: HỒNG QUANG