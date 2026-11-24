Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: NHẬT BẮC

Đến nay, cơ quan chức năng xác định đã có 6 người chết, 10 người bị thương được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Thủ tướng: Rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng

Chiều tối 24-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm các nạn nhân trong vụ nổ tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa (Hà Nội), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng thăm hỏi sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục.

Thủ tướng cũng chia sẻ với mất mát, đau thương của các gia đình có người thân tử vong.

Nghe báo cáo về tình hình cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng, Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kịp thời triển khai quy trình cấp cứu ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng đề nghị các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân; ưu tiên người bị thương nặng, bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người và di chứng.

Thủ tướng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24-11.

Thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Công an xác định nguồn phát nổ khí gas

Toàn cảnh hiện trường vụ nổ khí gas làm 6 người chết - Ảnh: HỒNG QUANG

Tối 24-11, Công an Hà Nội tiếp tục có thông tin, phân tích thêm về nguyên nhân vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, khiến 6 người chết.



Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội xác định căn nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Vụ nổ xảy ra do khí gas rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy nổ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.