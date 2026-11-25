Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: MINH CHÂU

Sáng 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, mở đầu phần trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ rất buồn và chia sẻ với Hà Nội về vụ nổ xảy ra ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) vào sáng 24-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, gửi lời thăm hỏi tới những người bị thương.

Đồng thời, đề nghị thành phố sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con Nhân dân và tiếp tục kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn các khu dân cư.

Nêu việc sau vụ nổ, chiều cùng ngày lại có thêm 1 vụ cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm sao để người dân an tâm, tránh bất an.

Trước đó, sáng 24-11, tại số nhà 110B - E4 (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội), xảy ra vụ nổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện. Đến chiều ngày 24-11, cơ quan chức năng ghi nhận có 7 nạn nhân tử vong, 9 nạn nhân bị thương. Tối 24-11, Công an Hà Nội cho biết qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP xác định căn nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Vụ nổ xảy ra do khí gas rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy nổ. Cũng trong chiều tối 24-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm các nạn nhân trong vụ cháy nổ tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa (Hà Nội), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.