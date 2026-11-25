5 bị cáo có mặt tại tòa chiều 25-11, riêng bị cáo Hảo bị tạm giam trong vụ khác nên xin xét xử vắng mặt - Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 25-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê Xuân Hảo trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (gas giả).

Cùng vụ án này, 5 bị cáo Nguyễn Thanh, Tú Vũ Thanh Cảnh, Nguyễn Quốc Kiệt, Phạm Chế Linh và Lê Vũ Lâm cũng kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng tại phiên tòa này, các bị cáo đã rút kháng cáo. Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Tòa cũng tuyên không chấp nhận kháng cáo của một nguyên đơn dân sự về phần trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng (trả lại vỏ bình gas).

Tòa tuyên phạt các bị cáo Hảo 5 năm 9 tháng tù, Tú 5 năm 3 tháng tù, Cảnh 5 năm tù, Kiệt 3 năm tù, Linh 2 năm 6 tháng tù, Lâm 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng năm 2021, Hảo quen, biết Tú có cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khí gas (LPG) nên bàn bạc với Tú về việc sẽ tìm mua và cung cấp khí gas để Tú thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bán ra thị trường nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Sau đó, Hảo cùng với Cảnh đến nhà Tú để tiếp tục bàn bạc phương thức, thủ đoạn thực hiện. Từ ngày 11-1-2022, Tú bắt đầu chuyển tiền cho Hảo để mua nước gas cho Tú sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tú chọn địa điểm lắp đặt và bắt đầu sang chiết gas giả tại khu vực cầu Xẻo Trâm (xã Hòa An, TP Cần Thơ). Cảnh, Kiệt cùng trực tiếp sang chiết gas vào bình, niêm màng co, dán tem chống hàng giả và chở gas thành phẩm đến kho và cửa hàng gas cho Tú tiêu thụ.

Quá trình hoạt động, sợ địa điểm sang chiết gas giả tại khu vực cầu Xẻo Trâm bị phát hiện, nên từ ngày 1-4-2022, cả nhóm tạm ngưng hoạt động.

Đến đầu tháng 5-2022, Tú chọn địa điểm lắp đặt và sang chiết gas giả mới tại khu vực bãi lên xuống hàng hóa Thành Nhơn (xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ) để tiếp tục thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán gas giả.

Các bị cáo Hảo, Tú, Cảnh và Kiệt đã sản xuất hàng giả tương đương với giá trị hàng thật hơn 6,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính 480 triệu đồng. Các bị cáo Linh và Lâm tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả từ ngày 5-5-2022 đến ngày 10-9-2022 với số lượng hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị hơn 3,1 tỉ đồng.