Phiên tòa xét xử bị cáo Sơn ngày 23-11. Bị cáo này vắng mặt tại phiên tòa - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 23-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm hình phạt tiền của bị cáo Nguyễn Đức Sơn (45 tuổi).

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Sơn 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phạt bổ sung bị cáo Sơn số tiền 50 triệu đồng.

Cùng tội danh, trước đó tòa sơ thẩm tuyên Nguyễn Thanh Hải phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng cũng về tội danh trên.

Theo hồ sơ, từ tháng 1-2022, Sơn và Hải thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với P.T.T..

Sơn là người cung cấp tiền để cho vay. Lãi suất cho vay từ 0,9%/ngày đến 1%/ngày (tương đương 328,5%/năm đến 365%/năm), cao gấp 16-18 lần mức lãi suất tối đa cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm).

Hình thức vay và trả là đóng lãi hằng ngày qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, khi cho vay, tiền gốc bị cắt trừ trước phí vay và tiền lãi các ngày đầu.

Cụ thể, Sơn trực tiếp cho ông T. vay 3 lần trong năm 2022, tổng số tiền gộp lại là 200 triệu đồng, lãi suất 1%/ngày (đến lần thứ ba, sau hai ngày cho vay thì lãi giảm còn 0,9%/ngày).

Tổng cộng ba lần Sơn cho vay, ông T. đã đóng tiền lãi là 377,4 triệu đồng. Trong đó tiền lãi hợp pháp (20%/năm) là hơn 21 triệu đồng và tiền thu lợi bất chính là hơn 355 triệu đồng.

Hải thay mặt Sơn để trực tiếp cho ông T. vay bốn lần trong năm 2022, tổng cộng 100 triệu đồng, lãi suất 1%/ngày. Tổng cộng bốn lần này, ông T. đã đóng lãi 80,6 triệu đồng.

Trong đó tiền lãi hợp pháp (20%/năm) là hơn 4,4 triệu đồng và tiền thu lợi bất chính là hơn 76 triệu đồng. Số tiền này Hải đều giao lại cho Sơn.

Tổng 7 lần các bị cáo Sơn và Hải cho ông T. vay đã thu tiền lãi là 458 triệu đồng. Trong đó tiền lãi hợp pháp (20%/năm) hơn 26 triệu đồng và tổng số tiền thu lợi bất chính gần 432 triệu đồng.