Nghi phạm người nước ngoài cầm đầu, lập 4 công ty vận hành hai website cho vay lãi nặng tới 958%/năm

Tin từ Công an tỉnh Hưng Yên sáng 11-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành.



Cơ quan chức năng bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính trong vụ việc lên tới hơn 470 tỉ đồng.

Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm trên. Qua đó bắt khởi tố 66 trường hợp, thu giữ 50 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra cũng xác định các nghi can thành lập 4 công ty để vận hành nền tảng cho vay trực tuyến thông qua website Moneycat.vn và Tieno.vn, với lãi suất từ 730% đến 958%/năm.

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"", thư khen nêu.

Kết quả khám phá vụ án góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, ông cũng đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng bày tỏ tin tưởng, mong muốn Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.