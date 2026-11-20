Bị cáo Linh tại tòa ngày 20-11 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 20-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Linh (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 24 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho ba bị hại 183 triệu đồng; hoàn trả cho những người liên quan (nhận cầm cố xe cho Linh) hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2019, Linh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái và hợp đồng chở khách tham quan du lịch.

Quá trình kinh doanh, Linh thuê 6 xe ô tô của các ông bà P.M.L., T.Q.B.T., N.N.Đ., L.Q.Đ., N.T.T.T. để kinh doanh chạy dịch vụ.

Lợi dụng sự tin tưởng của những người này, trong thời gian từ ngày 7-3-2023 đến ngày 10-6-2024, do không có tiền trả nợ nên Linh đã tự ý đem 6 xe ô tô trên đến cầm cố cho hai người để vay 700 triệu đồng, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Theo định giá, tổng giá trị đối với 6 xe ô tô bị chiếm đoạt trên là hơn 2,4 tỉ đồng.

Sau đó, do vẫn cần tiền tiêu xài nên Linh tiếp tục tìm những người có nhu cầu cho thuê xe ô tô để thỏa thuận thuê xe lại rồi sau đó đem đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Trong thời gian từ 31-3-2024 đến ngày 20-6-2024, Linh đã thuê được 8 xe ô tô của 8 người khác.

Ngay sau khi nhận được xe, Linh đã cầm cố lấy 770 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị định giá đối với 8 xe ô tô này hơn 3,8 tỉ đồng.