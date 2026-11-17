Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 17-11, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử bị cáo Đàm Hồng Hùng (trú TP.HCM) về tội đưa hối lộ; các bị cáo Nguyễn Tá Hiến (trú TP.HCM), Lưu Trần Hiến (trú Hà Tĩnh), Hoàng Văn Dũng (trú Đà Nẵng) về tội môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (trú Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 20-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Đàm Hồng Hiểu (28 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra một vụ án hình sự.

Lo em trai bị xử lý nặng, Hùng nhờ Nguyễn Tá Hiến tìm người có thể tác động đến người có thẩm quyền giải quyết vụ án để Hiểu được thoát tội, giảm nhẹ tội hoặc được tại ngoại.

Nguyễn Tá Hiến tiếp tục nhờ Lưu Trần Hiến giúp đỡ. Lưu Trần Hiến liên hệ Hoàng Văn Dũng, rồi Dũng tìm đến Trần Thế Anh để bàn chuyện "chạy án".

Cáo trạng xác định Thế Anh không có khả năng giúp giảm nhẹ tội, không quen biết ai, không thể tác động, can thiệp vào vụ án nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ để tác động, giúp Hiểu được thay đổi lời khai theo hướng giảm nhẹ tội, sau đó tại ngoại. Thế Anh đưa ra chi phí là 400 triệu đồng.

Dũng và Lưu Trần Hiến thống nhất nâng số tiền "chạy án" lên 600 triệu đồng, nhằm hưởng lợi riêng 200 triệu đồng.

Thông qua Lưu Trần Hiến, mức giá này được thông báo cho Nguyễn Tá Hiến để nói với Hùng. Hùng đồng ý và chuyển khoản.

Ngoài lo cho em trai, Hùng còn tìm cách nhờ người tác động để Phan Hữu Hải và Võ Thanh Sơn (cùng trú TP.HCM) không bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, Hải và Sơn được Hiểu nhờ đi cùng một người ở Đà Nẵng nhận, rút tiền từ các tài khoản ngân hàng rồi đưa lại cho Hiểu.

Khi làm việc với công an, Hùng hướng dẫn hai người khai báo không đúng sự thật nhằm thay đổi bản chất vụ việc, giúp em trai thoát tội.

Hùng liên hệ Lưu Trần Hiến nhờ "chạy án" cho Hải, Sơn và được thống nhất chi phí là 400 triệu đồng.

Sau đó Hùng nhờ Nguyễn Tá Hiến sử dụng số tài khoản của mình để chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Lưu Trần Hiến.

Ngoài 2 lần Hùng đưa số tiền 1 tỉ đồng để lo "chạy án" cho Hiểu, Sơn, Hải; Hùng còn có 3 lần nhờ Tá Hiến chuyển cho Lưu Trần Hiến 150 triệu đồng để chi phí cho việc đi lại, ăn uống trong quá trình lo việc.

Về hành vi của Thế Anh: dù không quen biết ai trong hoạt động tố tụng, không thể tác động, can thiệp vào vụ án nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ để "chạy án" cho Hiểu.

Thông qua Dũng, Lưu Trần Hiến, Nguyễn Tá Hiến, Thế Anh chiếm đoạt 400 triệu đồng của Hùng.

Trong các lần giao nhận tiền được cáo trạng nêu, ngày 14-9-2025, Lưu Trần Hiến môi giới, giới thiệu Hoàng Văn Dũng giúp cho Hùng đưa 400 triệu đồng để "chạy án" cho Hiểu.

Đến ngày 18-12-2025, tại Đà Nẵng, Lưu Trần Hiến tiếp tục môi giới, trung gian khoảng 400 triệu đồng để lo cho Hải, Sơn không bị xử lý hình sự thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sau một buổi xét xử, trưa cùng ngày, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số nội dung, trong đó có vấn đề liên quan đến người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

"Chạy án" liên quan vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) đã triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 67.000 tỉ đồng. Công an đã bắt giữ, khởi tố 5 người gồm: Đàm Hồng Hùng về tội đưa hối lộ, Nguyễn Tá Hiến, Lưu Trần Hiến, Hoàng Văn Dũng về tội môi giới hối lộ và Trần Thế Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định những người trên đã cùng nhau cấu kết, chi gần 1 tỉ đồng để "chạy án" cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng mà Phòng Cảnh sát kinh tế đang thụ lý. Với quyết tâm không để các đối tượng trục lợi, làm xấu hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh.