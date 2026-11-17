Ông Lê Thanh Phong - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát - phát biểu tại buổi khảo sát - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 17-11, đoàn khảo sát của Tòa án nhân dân tối cao đến làm việc tại Tòa án nhân dân TP Cần Thơ về thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Ông Lê Thanh Phong - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát - cho biết Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, trải qua hơn 10 năm, luật đã phát huy hiệu quả, áp dụng gắn với tình hình xã hội.

Tuy nhiên với tình hình diễn biến mới của đất nước về kinh tế xã hội, nhiều vấn đề quy định trong bộ luật về tố tụng, thủ tục chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ.

Theo đó, những vấn đề về thủ tục tố tụng cần phải được thay đổi kịp thời. Do vậy Bộ Chính trị đã giao cho tòa án chủ trì xây dựng đề án sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Theo ông Phong, đến giai đoạn này kinh tế phát triển, trình độ dân trí cao nhưng có sự việc thật giả lẫn lộn, những tranh chấp càng ngày càng phức tạp, đa lĩnh vực, đa quốc gia.

Như vậy "thời gian, thời hạn giải quyết theo luật, 4 tháng đối với vụ án dân sự, 2 tháng đối với vụ án kinh doanh thương mại, 2 tháng đối với vụ án hành chính có đủ để giải quyết một vụ án xong và chất lượng?" - ông Phong gợi ý.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến thẩm phán các tòa khu vực của Cần Thơ kiến nghị kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử với án dân sự lên 6 tháng, vụ việc phức tạp thì được gia hạn tối đa thêm 3 tháng là 9 tháng; với án kinh doanh thương mại thì thời gian chuẩn bị xét xử là 4 tháng, vụ án phức tạp thì gia hạn tối đa thêm 2 tháng là 6 tháng.

Bà Huỳnh Hồng Phil - Trưởng Phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi khảo sát - Ảnh: NHẪN NAM

Theo bà Huỳnh Hồng Phil - Trưởng Phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, thời hạn xét xử hiện nay quá ngắn so với những vụ án phức tạp cần phải thu thập chứng cứ hoặc cần ủy thác. Với những vụ này nếu cần phải thu thập thêm chứng cứ thì thời gian sẽ bị kéo dài, không đảm bảo.

Bà nhấn mạnh về áp lực thời hạn giải quyết ở cấp phúc thẩm. Thực tế hiện nay tòa với viện đang chạy song song cùng nhau, khi tòa chuyển hồ sơ qua, viện chỉ có 15 ngày nghiên cứu, thời gian không đảm bảo thì có thể chất lượng xét xử không đảm bảo.

Thời hạn chuẩn bị xét xử chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Theo báo cáo của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ về thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, các thời hạn tố tụng nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án kịp thời. Tuy nhiên thời hạn thực tế chịu ảnh hưởng bởi việc tống đạt, xác minh địa chỉ, thu thập chứng cứ, định giá, giám định, ủy thác tư pháp và việc phối hợp cung cấp tài liệu của cơ quan, tổ chức. Từ đó một số tòa khu vực Cần Thơ kiến nghị sửa đổi Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự theo hướng không tính thời gian giám định, định giá tài sản và thời gian thực hiện ủy thác tư pháp vào thời hạn chuẩn bị xét xử.