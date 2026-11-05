Đà Nẵng khai trừ Đảng 1 nữ cán bộ thi hành án dân sự

Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: UBKT

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã kết luận một số nội dung:

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đảng viên Chi bộ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Đà Nẵng, thuộc Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố, trực thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bị khởi tố, tạm giam, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, không còn đủ tư cách đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thu Hằng bằng hình thức khai trừ.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

Bà Trịnh Thị Tình - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Điện lực Liên Chiểu; các ông Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Châu - đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu (thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Cũng tại kỳ họp, đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu - Chi bộ 22 Thạch Thang (trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu).

Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp - đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; Nguyễn Hữu Nhiên - đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền (trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân).

Đảng viên Võ Hữu Dũng - Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây); Nguyễn Văn Chức - đảng viên Chi bộ tổ dân phố Bồ Mưng 2 (trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc).