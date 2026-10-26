Khai trừ Đảng nhiều cán bộ điện lực

Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: UBKT

Tại kỳ họp thứ 17 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

Bà Trịnh Thị Tình - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Điện lực Liên Chiểu; các ông Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Châu - đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu (thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Cũng tại kỳ họp, đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu - Chi bộ 22 Thạch Thang (trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu).

Các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp - đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; Nguyễn Hữu Nhiên - đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền (trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân).

Đảng viên Võ Hữu Dũng - Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây); Nguyễn Văn Chức - đảng viên Chi bộ tổ dân phố Bồ Mưng 2 (trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc).

Kỳ họp cũng xem xét kết quả kiểm tra, giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên.

Khai trừ Đảng 7 cán bộ trật tự đô thị phường nhận hối lộ Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó, Công an Đà Nẵng đã điều tra đường dây đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả. Công an đã khởi tố 8 cán bộ (7 người là đảng viên) thuộc tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với các bị can - Ảnh: C.A. Số tiền này được đưa nhằm bỏ qua, không xử phạt hoặc xem xét cho qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn. Công an cũng làm rõ 5 người làm giả hồ sơ; đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhằm được xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước trái quy định. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhóm 4 bị can là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện. Tổng số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là 17 người. Liên quan sai phạm của nhóm cán bộ trật tự đô thị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 7 đảng viên này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

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