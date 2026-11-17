Ông Nguyễn Đức Thái - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ Lê Hồng Thu - Ảnh: CTV

Ngày 17-11, tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Tại đây, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bổ nhiệm ông Lê Hồng Thu, kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Cần Thơ giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16-11-2026.

Ông Nguyễn Đức Thái - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cho biết ông Lê Hồng Thu có gần 30 năm công tác trong ngành, đi lên từ cấp cơ sở.

Quá trình công tác đó đã giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm, tương đối toàn diện về các mặt công tác, quản lý chỉ đạo điều hành, qua đó đã khẳng định được bản lĩnh công tác, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống thực sự xứng đáng với vị trí đang đảm nhiệm.

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực giữ gìn đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng công tác trong lĩnh vực được giao nói riêng và các lĩnh vực chung của toàn ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Thu cho biết sẽ luôn giữ vững sự công tâm, khách quan, liêm chính, gương mẫu trong công tác và lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời luôn chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm đối với kết quả chung của đơn vị. Cùng với đó, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.