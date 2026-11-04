Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị với 188 bị cáo trong vụ Mr Pips

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ là Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị tù chung thân, hàng loạt quản lý văn phòng đối diện mức án từ 10 đến 20 năm tù, trong khi một số nhân viên và người giúp sức được đề nghị hình phạt thấp hơn.

Đó là sự phân hóa trách nhiệm hình sự trong bản luận tội được đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố sáng 4-11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Theo cáo buộc, Nam phải chịu trách nhiệm về gần 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Bị cáo còn sử dụng khoảng 561 tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để thực hiện các giao dịch nhằm che giấu, hợp pháp hóa tài sản.

Trong khi đó, Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỉ đồng và rửa tiền khoảng 195 tỉ đồng.

Một số bị cáo giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo này cũng bị đề nghị mức án rất cao.

Trong đó, Nguyễn Đức Tuyên và Đinh Thị Dung cùng bị đề nghị 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Đinh Thị Dung từng khai điều hành bảy văn phòng kinh doanh trong hệ thống của Mr Pips. Các văn phòng do bị cáo quản lý có tổng số tiền khách hàng nạp vào lên đến hàng trăm tỉ đồng, còn Dung được nhận hơn 16 tỉ đồng tiền lương, thưởng.

Nhiều bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 năm đến hơn 17 năm tù, tùy theo vai trò, thời gian tham gia, số tiền chiếm đoạt và các tình tiết liên quan.

Riêng nhóm an ninh, bảo vệ, viện kiểm sát đề nghị Ngô Tiến Hưng 7-8 năm tù, Nguyễn Trọng Mạnh 6-7 năm tù và Đinh Văn Cương 5-6 năm tù.

Mr Pips phải bồi thường gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 335 tỉ đồng

Bên cạnh đề nghị hình phạt, viện kiểm sát còn trình bày quan điểm giải quyết trách nhiệm dân sự và xử lý khối tài sản đặc biệt lớn đã bị thu giữ, kê biên, phong tỏa.

Theo đó, đối với khoản tiền Bùi Trung Đức đã bị tòa án tuyên buộc bồi thường cho các bị hại trong vụ án khác, viện kiểm sát đề nghị khấu trừ để tránh tính trùng nghĩa vụ bồi thường.

Sau khi khấu trừ, cơ quan công tố đề nghị buộc Phó Đức Nam bồi thường hơn 1.196 tỉ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường hơn 335 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cũng ghi nhận việc Nam và Ngọ tự nguyện sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Mr Pips nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng cả tài sản có nguồn gốc hợp pháp để khắc phục hậu quả, không yêu cầu nhận lại bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của mình.

Bị cáo còn đề nghị sớm bán những chiếc siêu xe đang bị thu giữ vì cho rằng ô tô càng để lâu càng mất giá, đồng thời xin hỗ trợ thu hồi tài sản ở Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới đây là chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị với 188 bị cáo:

Đồ họa mức án viện kiểm sát đề nghị với 188 bị cáo trong vụ án liên quan Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Vụ Mr Pips: Shark Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù cho tội rửa tiền Viện kiểm sát đề nghị tòa xử mức án từ 9 đến 10 năm tù với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ rửa tiền gần 320 tỉ đồng qua ví điện tử Ngân Lượng. Trước đó, Shark Bình từng nói "số mình đi tù rồi", nhận trách nhiệm về những chỉ đạo của mình và xin tòa "cứu xét" hai nhân viên.



