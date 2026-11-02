Bạn gái hỏi 'anh làm gì mà nhiều tiền thế?', Mr Pips chỉ cười, giao giữ 'kho' vàng trị giá 222 tỉ

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

"Anh làm gì mà nhiều tiền thế?". Đó là câu hỏi Nguyễn Thanh Tâm từng đặt ra với Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) trong thời gian hai người chung sống.

Trả lời luật sư tại phiên tòa sáng 2-11, Nam kể bạn gái từng nhiều lần tò mò về công việc cũng như số tiền lớn mà mình kiếm được. Tuy nhiên, thay vì giải thích, bị cáo chỉ cười và không nói gì.

Câu chuyện được Mr Pips nhắc lại khi luật sư bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm hỏi về mức độ hiểu biết của cô đối với những hoạt động kinh doanh của bạn trai.

Đây là ngày xét xử thứ bảy vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối gần 1.600 tỉ đồng tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

"Anh làm gì mà nhiều tiền thế?", Mr Pips chỉ cười

Theo lời Mr Pips, dù sống với Nguyễn Thanh Tâm như vợ chồng trong nhiều năm, bị cáo không kể cho người yêu nghe những công việc mình đang thực hiện.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến phiên tòa sáng 2-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay cả khi gặp những rắc rối pháp lý, Nam cũng không tâm sự với Tâm.

Bị cáo khai thường tự giải quyết những chuyện liên quan công việc, không chia sẻ với bạn gái. Còn Tâm được giao quản lý, cất giữ tiền, vàng và nhiều tài sản có giá trị lớn.

Khi luật sư hỏi Tâm có bao giờ tự ý sử dụng tài sản mà không xin phép hay không, Mr Pips khẳng định mọi quyết định đều do mình đưa ra.

Theo Nam, bạn gái chỉ thực hiện những gì bị cáo yêu cầu, không tự ý quyết định việc sử dụng tiền hay những tài sản được giao quản lý.

"Tất cả tài sản đều do bị cáo chỉ đạo", Nam khai, đồng thời khẳng định Tâm không tự ý sử dụng tiền bạc ngoài sự cho phép của mình.

Ngay cả chuyện mua hai căn hộ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nam nói do sự việc đã lâu nên không nhớ rõ ai trực tiếp đi mua. Tuy nhiên, bị cáo xác nhận từng cùng Tâm đi nộp tiền mua nhà.

Đối với số vàng lớn cất giữ trong căn hộ, Mr Pips khai một phần vàng do công ty thanh toán lương, thưởng bằng vàng chứ không phải bị cáo trực tiếp đi mua.

Theo Nam, khi cửa hàng vàng mang hàng đến, bị cáo cùng bạn gái xuống nhận rồi đưa lên nhà cất giữ.

Những lời khai này được đưa ra sau khi chính Nguyễn Thanh Tâm đã kể khá chi tiết trước hội đồng xét xử về việc được bạn trai giao quản lý một khối tài sản lớn.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 2-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong phần xét hỏi trước đó, Tâm kể số tiền mặt được cất trong tủ quần áo, sau đó khóa cửa phòng lại.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Tâm bị cáo buộc đã giúp Nam sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua vàng, ngoại tệ, bất động sản và thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, với tổng số tiền hơn 384 tỉ đồng.

Tại tòa, Tâm thừa nhận có sai phạm nhưng cho rằng từ năm 2023, sau khi nghe thông tin Bùi Trung Đức bị bắt, cô mới bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của bạn trai.

Vì vậy, Tâm đề nghị chỉ xem xét trách nhiệm đối với những giao dịch từ thời điểm này, với số tiền mà bị cáo tự xác định khoảng 50 tỉ đồng.

Trong khi đó, Phó Đức Nam tiếp tục khẳng định những tài sản giao bạn gái quản lý đều do mình quyết định sử dụng và không kể cho Tâm nghe về các vấn đề pháp lý đang gặp phải.

Mr Pips xin bán sớm siêu xe "cho được giá", khai người chơi chứng khoán thua đến 99%

Không chỉ trả lời về chuyện tình cảm và khối tài sản cất giữ tại nhà, Phó Đức Nam còn được luật sư bảo vệ quyền lợi cho sáu bị hại hỏi về việc bồi thường thiệt hại.

Trước câu hỏi có đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án hay không, Mr Pips khẳng định sẵn sàng.

Trình bày tại tòa, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bán sớm những chiếc ô tô hạng sang, siêu xe đang bị thu giữ.

Nam giải thích ô tô là loại tài sản dễ mất giá theo thời gian, càng để lâu càng giảm giá trị. Vì vậy, bị cáo mong muốn "được bán càng sớm càng tốt để thu hồi nhiều tiền hơn, phục vụ việc bồi thường cho các bị hại".

Ngoài dàn siêu xe, Mr Pips còn khai có hai bất động sản tại Campuchia, tài khoản ngân hàng tại nước này với khoảng 700.000 USD và tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nam đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ thu hồi, xử lý số tiền và bất động sản ở nước ngoài để có thêm nguồn tài sản khắc phục hậu quả.

Khối tài sản bị thu giữ khi khám xét nhà bạn gái Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Ngoài tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nam còn bị truy tố về tội rửa tiền, với cáo buộc dùng hàng trăm tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Tuy nhiên, trả lời luật sư, Mr Pips cho rằng cần làm rõ dòng tiền thực tế cũng như phạm vi những bị hại liên quan đến các sàn do mình quản lý.

Nam khai trước năm 2019 chỉ làm phiên dịch tại sàn GKFX, hưởng lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành các sàn giao dịch từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam làm việc.

Theo lời Nam, mình không phải chủ sở hữu thực sự của toàn bộ các sàn mà chỉ được Uran giao quản lý một phần hệ thống, hưởng khoảng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí.

Bị cáo còn cho rằng những người tham gia sàn của mình thua lỗ đến 99% vì thiếu kiến thức đầu tư.

Đáng chú ý, Mr Pips nhận định ngay cả những người có trình độ học vấn cao cũng không dễ kiếm tiền từ chứng khoán.

"Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%", Nam nói.

Kết thúc phiên làm việc sáng 2-11, chủ tọa Trần Nam Hà thông báo phiên tòa tạm nghỉ chiều cùng ngày và cả ngày 3-11. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc vào sáng thứ tư (4-11).