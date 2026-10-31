Mr Pips khai mắc rối loạn lưỡng cực, có lúc 'nhiều tiền đến đâu cũng thấy đời vô nghĩa'

Mr Pips Phó Đức Nam (thứ hai từ phải sang) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

"Nếu uống thuốc thì bị cáo bình thường, còn không được uống thuốc thì bị cáo có những hành vi hơi bất thường", Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) trình bày khi được luật sư hỏi về tình trạng sức khỏe tại phiên tòa sáng 31-10.

Trước đó một ngày, bà Lê Thị Liễu, mẹ Mr Pips, khai con trai có vấn đề về sức khỏe tâm thần suốt 13 năm qua. Gia đình đã nhiều lần gửi đơn đề nghị đưa Nam đi giám định pháp y tâm thần.

Tại tòa sáng này, chính Phó Đức Nam kể lại những biểu hiện bất thường mà bị cáo cho là liên quan đến bệnh lý của mình, từ khi còn đi học tại Singapore cho đến những ngày trong trại tạm giam.

Mr Pips kể có thời điểm bị bạn trêu "như thằng bị điên"

Trả lời luật sư Phạm Thanh Bình, Phó Đức Nam xác nhận những gì mẹ khai trước đó về tình trạng sức khỏe của mình là đúng.

Theo Mr Pips, từ năm 2012, khi còn học ở Singapore, bị cáo "bắt đầu có những biểu hiện bất thường và được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực".

"Thời điểm đấy bạn bè thường hay trêu chọc bị cáo học nhiều quá, như thằng bị điên", Nam kể.

Sau đó, bị cáo phải bỏ dở việc học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học.

Nam khai từ thời sinh viên, trong quá trình làm việc, cho đến khi bị bắt và đưa vào trại tạm giam, bản thân vẫn thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Kể lại giai đoạn đầu bị tạm giam, Mr Pips cho biết có những thời điểm không nhận thức được đầy đủ khi làm việc với điều tra viên và "thường xuyên la hét".

Sau đó, bị cáo được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám và được cho uống thuốc điều trị cho đến nay.

Shark Bình cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo lời Nam, tình trạng sức khỏe khiến các cán bộ trại tạm giam không yên tâm để bị cáo ở một mình. Trong buồng giam luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm vì lo ngại Nam có những hành vi bất thường.

Khi luật sư Bình hỏi kỹ hơn về biểu hiện bệnh, Nam mô tả cảm xúc của mình thay đổi theo từng giai đoạn, "có lúc buồn chán nhưng cũng có lúc hưng phấn mạnh". Mr Pips ví những thay đổi ấy giống như một đường hình sin.

Bị cáo kể những lúc rơi vào trạng thái buồn chán, "dù có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa". Có thời điểm đứng trên tầng cao nhìn xuống, bị cáo từng xuất hiện ý nghĩ muốn nhảy xuống.

"Lâu lâu lại bị như thế", Nam nói.

Ngược lại, trong những giai đoạn mà Nam gọi là "pha hưng cảm", bị cáo khai có thể hành động rất bốc đồng, không lường hết hậu quả.

Nam liên hệ cách nói thường gặp trong những buổi truyền động lực, rằng có những lúc con người hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi.

Nhưng với bản thân, Mr Pips nói có những thời điểm sự hưng phấn khiến mình hành động "đôi khi bất chấp cả lương tâm, làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội".

Mẹ Mr Pips khai gia đình nhận công văn hằng tháng về việc điều trị của con

Sau phần trình bày của Phó Đức Nam, một nữ luật sư tiếp tục hỏi bà Lê Thị Liễu về quá trình điều trị của con trai trong trại tạm giam.

Bà Liễu cho biết do Nam có tiền sử bệnh lý kéo dài nên gia đình luôn lo lắng về sức khỏe của con, đặc biệt từ khi Nam bị bắt.

Theo bà, ngay sau khi bản thân được tại ngoại, bị cáo đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng để hỏi về tình trạng sức khỏe của con trai, đồng thời đề nghị được cho Nam đi khám, chữa bệnh.

Trả lời câu hỏi vì sao biết Nam vẫn được điều trị trong trại tạm giam, bà Liễu cho biết gia đình đã nhận được công văn trả lời từ cơ sở giam giữ.

Theo lời bà, trại tạm giam xác nhận từ khi vào trại, Nam đã được thăm khám, điều trị và uống thuốc.

Bà Liễu khai việc khám, điều trị của con có liên quan đến cơ sở chuyên khoa tâm thần và Bệnh viện Bạch Mai.

Đáng chú ý, bà cho biết gia đình thường xuyên nhận được các công văn thông báo về tình trạng điều trị của Nam, gần như hằng tháng.

Thông báo gần nhất mà gia đình nhận được liên quan việc Nam được đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12-10-2026, tức chưa đầy ba tuần trước phiên tòa.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 30-10, bà Liễu từng khai con có những giai đoạn nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống nhưng cũng có lúc hưng phấn, thức khuya và có những hành vi khác thường.

Người mẹ cho biết gia đình đã nhiều lần kiến nghị đưa Nam đi giám định pháp y tâm thần. Bà cũng đề nghị Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), người từng có thời gian làm việc và ở gần con trai, xác nhận những biểu hiện bất thường của Nam.

'Không lấy lại bất kỳ thứ gì', đề nghị người cùng điều hành bồi thường

Ngoài tình trạng sức khỏe, luật sư còn hỏi Phó Đức Nam về quá trình quản lý các sàn chứng khoán, ngoại hối và nguồn tiền thu được từ hệ thống này.

Nam khai trước năm 2019, khi mới làm phiên dịch tại sàn giao dịch GKFX, bị cáo chỉ được trả lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia quản lý hệ thống các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Theo lời khai của Mr Pips, cả ba được chia tiền hoa hồng với tỉ lệ tương đương nhau, khoảng 3-5% tùy từng giai đoạn, sau khi trừ các chi phí vận hành.

Nam cho rằng Bùi Trung Đức cũng là người tham gia quản lý hệ thống nhưng không bị xét xử trong vụ án này (đã bị xét xử trong vụ án trước đó).

Vì vậy, bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của Đức cùng các nhân viên khác trong việc bồi thường thiệt hại, để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đáng chú ý, khi được hỏi về những tài sản đã tạo lập trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố, Phó Đức Nam tuyên bố "sẵn sàng giao nộp toàn bộ".

Không chỉ những tài sản bị cáo buộc có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Nam nói ngay cả tài sản hợp pháp của mình cũng có thể được sử dụng để bồi thường.

"Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì", Mr Pips trình bày.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên hoặc phong tỏa khối tài sản lớn liên quan Phó Đức Nam và những người thân, trong đó có nhiều bất động sản, xe sang, vàng, ngoại tệ, tiền mặt và đồng hồ đắt tiền.

Riêng tại nơi ở của bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 94kg vàng, được định giá khoảng 222 tỉ đồng, cùng hàng chục tỉ đồng tiền mặt, ngoại tệ và nhiều tài sản giá trị khác.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xin dùng toàn bộ tài sản để bồi thường, Mr Pips cũng không đồng tình với một số nội dung xác định phạm vi trách nhiệm trong cáo trạng.

Nam cho rằng cáo buộc bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối là chưa chính xác.

Để giải thích, bị cáo nêu tên một số sàn không do mình điều hành, trong đó có GKFX. "Sàn GKFX là bị cáo không làm tại Việt Nam", Nam khai.

Theo Mr Pips, có những sàn bị cáo từng tham gia quản lý nhưng không phải tất cả đều bắt đầu từ tháng 10-2019. Vì vậy, Nam đề nghị xem xét cụ thể thời điểm mình bắt đầu và kết thúc quản lý từng sàn.

Bị cáo còn trình bày cách đây hơn một tháng đã gửi đơn tố cáo, đề cập việc năm 2020 có những người khác cùng tham gia hoạt động các sàn giao dịch.

Theo Nam, đây là một trong những căn cứ để chứng minh hệ thống không chỉ do một mình bị cáo quản lý, điều hành.

Liên quan gần 920 vụ lừa đảo mà cơ quan tố tụng xác định, luật sư đặt vấn đề làm thế nào phân biệt những bị hại thực sự giao dịch tại các sàn do Nam phụ trách.

Nam trả lời việc xác định có thể dựa trên dữ liệu và lời khai của nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, bởi đây là những người trực tiếp liên hệ, tư vấn và thường xuyên trao đổi với nhà đầu tư.

Bị cáo cũng nhắc đến trường hợp một người bị hại có tên N.T.M.H., từng nạp khoảng 9 tỉ đồng vào các sàn giao dịch.

Nam đề nghị người này cũng như các bị hại khác cung cấp đầy đủ sao kê giao dịch đến thời điểm bị cáo bị bắt, để có căn cứ xác định số tiền thực tế và bảo đảm quyền lợi trong quá trình giải quyết vụ án.

Đề cập các đơn vị trung gian thanh toán, Mr Pips khai trong quá trình điều hành các sàn, hệ thống sử dụng dịch vụ của Ngân Lượng, 9Pay và một số đơn vị khác.

"Bị cáo chủ yếu dùng Ngân Lượng, 9Pay", Nam nói, đồng thời cho rằng tại phiên tòa chỉ có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là người liên quan đến một đơn vị trung gian thanh toán có mặt với tư cách bị cáo, trong khi hệ thống còn sử dụng những dịch vụ thanh toán khác.

Mẹ Mr Pips đề nghị được "xin lại" những tài sản được chứng minh là của vợ chồng mình Ở phần xét hỏi tiếp theo, luật sư chuyển sang làm rõ nguồn gốc những khoản tiền lớn do ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ Mr Pips, quản lý. Bà Liễu khai trước đây Nam từng nhờ bố mẹ đứng ra vay tiền để mua hai căn hộ tại Hà Nội. Sau khi bán tài sản, Nam làm thủ tục ủy quyền cho bố mẹ nhận tiền. Theo người mẹ, trong khoảng 90 tỉ đồng mà vợ chồng bà quản lý có hơn 40 tỉ đồng là tài sản riêng của hai người. Bà Liễu cho rằng ngay những ngày đầu làm việc với cơ quan điều tra, bà đã tự nguyện khai báo và giao nộp các khoản tiền liên quan. Tuy nhiên, bà đề nghị nếu cơ quan tố tụng xác minh được khoản nào thực sự thuộc quyền sở hữu hợp pháp của vợ chồng mình thì xem xét trả lại. "Tài sản gì của vợ chồng tôi, cơ quan điều tra chứng minh được thì cho tôi xin lại", bà Liễu trình bày.