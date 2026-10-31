Vụ Mr Pips: Bảo vệ thừa nhận đánh, dằn mặt nhân viên nhưng thắc mắc vì sao bị truy tố

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Không treo biển hiệu, các phòng kinh doanh thường khóa kín cửa, người lạ không được vào, nhân viên hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Đó là những điều Đinh Văn Cương từng nhìn thấy khi làm bảo vệ tại hệ thống sàn chứng khoán, ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Theo cáo trạng, tổ bảo vệ thuộc bộ phận an ninh - pháp chế do Nguyễn Trọng Mạnh và Ngô Tiến Hưng quản lý. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát người ra vào, nhóm này còn được giao ngăn nhân viên tiết lộ thông tin hoạt động của công ty.

Trong phần xét hỏi, khi ba bị cáo lần lượt giải thích về nhiệm vụ của mình, nữ kiểm sát viên đã công bố các bút lục điều tra để thể hiện từng có những lần tổ chức đánh dằn mặt nhân viên hoặc có lần nghe bị Công an điều tra thì tổ chức đi "trinh sát".

Hôm trước "không hiểu vì sao bị truy tố", hôm sau thừa nhận từng đánh nhân viên

Đinh Văn Cương khai được tuyển dụng vào làm bảo vệ tại các tòa nhà nơi công ty của Lê Khắc Ngọ đặt văn phòng từ năm 2023.

Ban đầu, Cương được trả lương 9 triệu đồng mỗi tháng, sau đó tăng lên 12 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, bị cáo nhận tổng cộng hơn 100 triệu đồng tiền lương.

Khi chủ tọa hỏi về nhiệm vụ, Cương trình bày công việc chủ yếu là bảo vệ văn phòng, kiểm soát người ra vào. Bị cáo cũng được Ngô Tiến Hưng và Nguyễn Trọng Mạnh giao đi xử lý những nhân viên vi phạm quy định của công ty.

Tuy nhiên, Cương cho rằng việc xử lý chỉ dừng lại ở nói chuyện, nhắc nhở chứ không đánh hay sử dụng vũ lực với nhân viên.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn trực tuyến từ trại tạm giam - Ảnh: GIANG LONG

Trước lời khai này, nữ kiểm sát viên công bố những nội dung Cương đã trình bày tại cơ quan điều tra.

Theo bút lục được công bố, sau khoảng ba tháng vào làm việc, Cương được Hưng và Mạnh giao đi cùng mỗi khi có nhân viên kinh doanh tại các văn phòng vi phạm quy định, với nhiệm vụ đe dọa những người này.

Một lần, vào tháng 10-2023, Cương từng cùng Hưng và Mạnh đến giải quyết vụ một nhân viên có sai phạm. Tại đây, Cương đã chửi, đánh nhân viên.

Đến tháng 11-2023, Cương tiếp tục tát một nhân viên kinh doanh khác theo chỉ đạo của Hưng và Mạnh.

Những lần đánh, tát nhân viên được kiểm sát viên đưa ra để làm rõ nhiệm vụ thực tế của tổ bảo vệ. Sau khi được đối chiếu với lời khai trong hồ sơ, Cương thừa nhận việc từng đánh, dằn mặt nhân viên.

Không chỉ hành vi sử dụng vũ lực, kiểm sát viên còn làm rõ nhận thức của Cương về hoạt động của công ty.

Trước tòa, Cương nói không biết các sàn giao dịch đang lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, lời khai trong quá trình điều tra lại thể hiện bị cáo từng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo nội dung kiểm sát viên công bố, Cương khai các văn phòng kinh doanh không treo biển hiệu, không biết chủ công ty là ai. Nhân viên kinh doanh làm việc trong những căn phòng khóa kín, không cho người lạ vào và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Đến tháng 9-2024, Cương còn được Hưng và Mạnh nói rằng công ty đang hoạt động lừa đảo về chứng khoán.

"Bị cáo có xác nhận lời khai này không?", kiểm sát viên hỏi.

Cương xác nhận nội dung lời khai được công bố là đúng.

Trước đó, trả lời thẩm vấn Cương cho biết bản thân từng thắc mắc vì sao cùng làm bảo vệ nhưng nhiều đồng nghiệp khác không bị xử lý hình sự, "chỉ mình bị cáo bị truy tố".

Bị cáo khai đã được cơ quan điều tra giải thích công việc của tổ bảo vệ có vai trò giúp sức cho hoạt động của đường dây. Dù vậy, Cương vẫn đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại trách nhiệm hình sự, với lý do chỉ làm theo sự phân công, chỉ đạo.

Mr Pips bảo 'té đi', nhóm bảo vệ thăm dò công an rồi bỏ trốn

Không chỉ Đinh Văn Cương, lời khai của Nguyễn Trọng Mạnh (36 tuổi) cũng được kiểm sát viên đối chiếu với những nội dung bị cáo từng trình bày trong giai đoạn điều tra.

Ở phần xét hỏi trước đó, Mạnh khai được Lê Khắc Ngọ tuyển dụng làm bảo vệ từ giữa năm 2021, hưởng lương cố định và không được thưởng theo doanh số. Trong hơn ba năm, Mạnh nhận tổng cộng 629 triệu đồng tiền lương.

Bị cáo khẳng định chỉ kiểm soát người ra vào các văn phòng, không trực tiếp tham gia kinh doanh hay dụ dỗ khách hàng đầu tư.

Khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi có sử dụng vũ lực với khách hàng đến khiếu nại hay không, Mạnh trả lời dứt khoát: "Dạ không".

"Bị cáo chắc không?", chủ tọa hỏi lại. "Dạ chắc", Mạnh khẳng định.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước câu hỏi vì sao chỉ làm bảo vệ mà lại bị truy tố trong đường dây lừa đảo, Mạnh giải thích công việc của mình đã "vô tình giúp sức" cho công ty duy trì hoạt động.

Nhưng chiều 30-10, kiểm sát viên công bố lời khai của Mạnh trong hồ sơ điều tra cho thấy công việc không chỉ dừng ở đứng gác.

Theo đó, Mạnh cùng Ngô Tiến Hưng được giao quản lý bộ phận an ninh, pháp chế, kiểm tra các văn phòng kinh doanh tại Hà Nội.

Khi nhân viên kinh doanh muốn gặp trực tiếp khách hàng, bộ phận này yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh nhân thân khách trước khi đồng ý cho gặp.

Đáng chú ý, Mạnh từng khai nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty.

Các văn phòng liên tục thay đổi địa điểm, tên công ty nhiều lần được đổi, nơi làm việc không treo biển hiệu. Sau khi tự tìm hiểu trên mạng, Mạnh biết hoạt động mời chào đầu tư của các sàn chưa được Nhà nước cấp phép.

Trong lời khai được kiểm sát viên công bố, Mạnh thừa nhận biết hoạt động của công ty là vi phạm pháp luật, là lừa đảo, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

"Bản thân tôi biết vậy nhưng vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống", Mạnh khai trong giai đoạn điều tra.

Một thành viên khác bị kiểm sát viên tập trung chất vấn là Ngô Tiến Hưng (41 tuổi), người cùng Mạnh quản lý tổ bảo vệ.

Hưng khai được Lê Khắc Ngọ tuyển dụng với mức lương ban đầu 15 triệu đồng mỗi tháng, phụ trách kiểm tra văn phòng và giải quyết các sự việc liên quan đến trật tự.

Tại tòa, Hưng phủ nhận việc được giao đe dọa nhân viên, cho rằng nếu có vấn đề mất trật tự thì báo công an địa phương xử lý.

Kiểm sát viên công bố những tin nhắn trong nhóm bảo vệ liên quan đến việc Hưng cử người đi thăm dò tình hình công an vào thời điểm đường dây của Mr Pips bị phát hiện.

Theo lời khai của Hưng tại cơ quan điều tra, tối 24-10-2024, Phó Đức Nam thông báo Công an quận Cầu Giấy đang làm "nhiệm vụ gì đó" và bảo Hưng "té đi".

Sau lời cảnh báo này, Hưng giao thành viên tổ bảo vệ đến khu vực cổng Công an quận Cầu Giấy xem có đông người hay không. Một số người khác được cử tới chung cư Goldmark City để nghe ngóng tình hình.

Sáng hôm sau, khi biết Mr Pips bị công an đưa đi khám xét, Hưng quyết định bỏ trốn.

Bị cáo khai đã đi lên Kim Bôi, Hòa Bình, sau đó bắt xe khách vào Tây Ninh, làm thủ tục sang Campuchia để tránh sự truy bắt của công an. Sau khi bị truy nã, Hưng trở về Việt Nam đầu thú.

Dù trước tòa bị cáo khai không biết công ty hoạt động lừa đảo, nhưng trong giai đoạn điều tra Hưng lại thừa nhận biết rõ bản chất hoạt động của các sàn chứng khoán, ngoại hối do Mr Pips và Mr Hunter điều hành.

Theo nội dung kiểm sát viên công bố, Hưng còn khai được giao chỉ đạo nhân viên an ninh "dằn mặt" những người mới vào làm hoặc những nhân viên tự ý nghỉ việc, nhằm ngăn họ tiết lộ thông tin nội bộ và dữ liệu khách hàng.

Sau khi nghe công bố lời khai, Hưng xác nhận những nội dung trong hồ sơ nhưng tiếp tục giải thích việc gặp nhân viên chỉ là nói chuyện bình thường, không có chuyện đe dọa hay dằn mặt.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Mạnh, Hưng và Cương có vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.