Luật sư hỏi về thông tin thu giữ 5.300 tỉ đồng tài sản, Mr Pips: 'Tại sao lại nhiều tiền thế?'

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa sáng nay (ngày 2-11) - Ảnh: NAM TRẦN

Sau một ngày cuối tuần tạm nghỉ, sáng 2-11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Hội đồng xét xử tiếp tục dành thời gian cho các luật sư tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi của từng bị cáo, phạm vi trách nhiệm và việc khắc phục hậu quả cho gần 920 vụ lừa đảo.

Kết thúc phiên xử buổi sáng nay, chủ tọa thông báo chiều nay và ngày mai tòa tạm nghỉ. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào sáng thứ tư.

Mr Pips: "Bị cáo không mong muốn lấy lại bất cứ thứ gì"

Trong phiên thẩm vấn trước đó, một trong những vấn đề được luật sư đặt ra với Phó Đức Nam là khối tài sản đã bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Luật sư Lê Thị Hồng Vân (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhắc đến thông tin từng được truyền thông đăng tải sau khi Nam bị bắt, cho rằng cơ quan điều tra đã thu giữ khối tài sản của các bị cáo với tổng giá trị 5.300 tỉ đồng.

Luật sư hỏi liệu tài sản của riêng Nam và Lê Khắc Ngọ có thể lên đến con số này hay không.

Trả lời, Mr Pips khẳng định tài sản của hai người không thể nhiều đến vậy.

"Bị cáo cho rằng không thể lên đến số tiền này. Bị cáo và Lê Khắc Ngọ cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại nhiều tiền thế", Nam trình bày.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ được dẫn giải đến tòa sáng nay (ngày 2-11) - Ảnh: NAM TRẦN

Con số 5.300 tỉ đồng được luật sư nhắc đến là thông tin về tổng giá trị tài sản thu giữ từng được đăng tải trên báo chí trong quá trình điều tra vụ án, không phải kết luận toàn bộ số tài sản đó thuộc riêng Nam và Ngọ.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã thu giữ 48 phương tiện, trong đó có 41 ô tô, nhiều chiếc thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche và Mercedes-Benz.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản, thu giữ lượng lớn vàng, ngoại tệ, tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 25 ô tô và 7 mô tô, nhiều phương tiện được đăng ký dưới tên người thân, công ty hoặc người quen.

Khi được luật sư hỏi về việc khắc phục hậu quả, Nam tuyên bố sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản của mình, kể cả những tài sản không có nguồn gốc phạm tội, để bồi thường cho các bị hại.

"Bị cáo không mong muốn lấy lại bất cứ thứ gì trong phiên tòa này", Mr Pips khẳng định.

Mr Pips cho rằng bị xử lý hai lần về cùng một hành vi, kiến nghị tòa xem xét

Không chỉ thắc mắc về khối tài sản bị thu giữ, Phó Đức Nam còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo đang bị điều tra, xử lý tại hai địa phương liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Trả lời luật sư Phạm Thanh Bình, Nam cho rằng một số hành vi đang được xét xử tại Hà Nội có dấu hiệu trùng với nội dung vụ án mà Công an TP Cần Thơ đang điều tra.

"Bị cáo thấy bị cáo đang bị xử lý hai lần về cùng một hành vi", Nam nói.

Một nữ bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa sáng nay - Ảnh: NAM TRẦN

Để giải thích, Mr Pips dẫn trường hợp sàn giao dịch Swissmes.com. Trong vụ án đang được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử, có bảy bị hại liên quan đến sàn Swissmes. Tuy nhiên, bị cáo cũng đang bị Công an TP Cần Thơ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch này.

Nam cho biết khi đọc kết luận điều tra đã nhận thấy sự trùng lặp về sàn giao dịch và một số bị hại. Vì vậy, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử làm rõ để tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

"Cái này bị cáo thấy bất hợp lý, đúng ra một hành vi chỉ bị truy tố một lần thôi", Nam trình bày.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ lừa đảo liên quan sàn Swissmes.com, được quảng cáo là giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định sàn này được lập trình sẵn, không có giao dịch đối ứng với thị trường thế giới như giới thiệu với khách hàng.

Tại phiên tòa ở Hà Nội, viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ và những người liên quan tổ chức, điều hành hệ thống 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến.

Để hoạt động, nhóm này thành lập 81 công ty bình phong, mở hàng chục văn phòng, tuyển dụng và đào tạo nhân viên theo những kịch bản tư vấn, lôi kéo khách hàng nạp tiền.

Các sàn sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5 nhưng không kết nối thực tế với thị trường tài chính quốc tế.

Khách hàng tưởng đang mua bán chứng khoán, ngoại hối nhưng thực chất giao dịch trực tiếp với chủ sàn.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Đề nghị người cùng hưởng lợi phải bồi thường, Mr Hunter xin dùng thêm hai siêu xe

Một nội dung khác được Mr Pips nhiều lần nhắc lại trong phần xét hỏi là vai trò của Bùi Trung Đức và bộ phận chăm sóc khách hàng.

Theo Nam, trong quá trình điều hành các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được chia hoa hồng với tỉ lệ tương đương, mỗi người hưởng khoảng 3-5%.

Bùi Trung Đức đã bị TAND TP Hà Nội xét xử trong một vụ án lừa đảo khác vào tháng 9-2025 và bị tuyên phạt 18 năm tù.

Tuy nhiên, Nam cho rằng cần làm rõ liệu có những bị hại hoặc khoản thiệt hại đã được giải quyết trong vụ án của Đức nhưng vẫn tiếp tục được tính trong vụ án đang xét xử hay không.

Bị cáo Phạm Minh Khôi bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Bị cáo đề nghị đối chiếu đầy đủ số tiền khách hàng đã nạp, đã rút, khoản thiệt hại thực tế và các khoản đã được bồi thường.

"Bị cáo nghĩ rằng anh em cùng làm, ăn chia, chia ba bằng nhau nên Bùi Trung Đức và các nhân viên chăm sóc khách hàng cũng phải có trách nhiệm bồi hoàn trong vụ án này để đảm bảo đủ tiền khắc phục cho bị hại", Nam nói.

Cùng quan điểm, Lê Khắc Ngọ cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm những người ở bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị đưa ra xét xử.

Theo lời khai của hai bị cáo, nhân viên kinh doanh (sale) chủ yếu tiếp cận, thuyết phục khách hàng nạp tiền lần đầu.

Sau đó, thông tin được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, hướng dẫn giao dịch và thúc đẩy những lần nạp tiền tiếp theo.

Nam khai nhân viên sale chỉ được tính hoa hồng trên khoản tiền đầu tiên khách nạp vào tài khoản. Những lần nạp tiền sau thuộc doanh số của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Theo Mr Pips, nhóm nhân viên này được hưởng hoa hồng rất lớn, tổng số tiền hưởng lợi có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Vì vậy, bị cáo cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của những người trực tiếp hướng dẫn khách hàng tiếp tục nạp tiền, cũng như những người quản lý, điều hành bộ phận này.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ không chỉ tổ chức bộ phận tìm kiếm khách hàng mà còn trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống văn phòng kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, giao chỉ tiêu và hưởng lợi từ hoạt động của các sàn.

Riêng Lê Khắc Ngọ bị xác định cùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, số tiền bị chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.

Bên cạnh việc đề nghị xem xét trách nhiệm những người khác, Mr Hunter cũng tiếp tục trình bày nguyện vọng sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả.

Theo Ngọ, ngoài hơn 140kg vàng bị cơ quan chức năng thu giữ, bị cáo muốn dùng thêm hai ô tô Lamborghini Urus và Porsche Panamera để bồi thường cho các bị hại.

Mr Hunter khai hai chiếc xe này không được mua từ tiền phạm tội mà có. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân đã nhận thức được trách nhiệm nên tự nguyện giao tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Khai tại tòa, bị cáo Ngọ còn đưa ra đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại hơn 18 tỉ đồng để chuyển cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu nuôi dưỡng các con chung.

Trước đó, Thêu cũng đề nghị được nhận lại khoản tiền này nếu tòa xác định đây không phải tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.